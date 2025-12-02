Sevgili Koç, bugün Merkür, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, bedenine daha disiplinli ve özenli bir şekilde bakma isteğini artırıyor. Günlük düzeninde aksayan, seni rahatsız eden noktaları daha net bir şekilde gözlemliyor ve kendine yeni bir tempo belirlemeye karar veriyorsun.

Tam da bu noktada özellikle de duygusal dalgalanmaların, enerjini tükettiğini fark edebilirsin. Bu durumun farkında olmak ise zihnini sakinleştiren küçük ritüellerin ne kadar önemli olduğunu anlamanı sağlayacaktır. Belki bir fincan sıcak çay, belki bir kitap ya da belki de sakin bir müzik... İşte bu küçük ritüeller, seni daha huzurlu bir hale getirir. Uzun süredir ihmal ettiğin bir alışkanlığı bırakmak ya da bedenine yük olan bir rutini dönüştürmek için içinde güçlü bir motivasyon ile yenilenmeye ise hazırsın! Sağlıksız alışkanlıklarından kurtul ve kendine iyi bak artık! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…