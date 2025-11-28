Sevgili Koç, bugün haftanın stresi ve yorgunluğu bedeninde bazı izler bırakmış olabilir. Ancak merak etme, çünkü bizim için sağlık her zaman öncelikli ve bu yüzden sana bazı önerilerimiz var. Hafta içinde yoğun bir tempoda çalıştığın için bedenin biraz gerginleşmiş olabilir. Ancak bu gerginliği atmanın bir yolu var: hafif terleten, ancak seni zorlamayan bir aktivite. Belki bir yürüyüş, belki bir bisiklet turu... Seçim senin! Ancak unutma, bedeninle barışık olmak ve onu dinlemek önemli.

Özellikle boyun ve omuz bölgende bir sıkışma, bir ağırlık hissediyorsan, bu durumun çözümü aslında sandığından daha basit. Kısa esneme hareketleri, belki biraz yoga... İnan bize, bu basit hareketler bile seni oldukça rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…