Sevgili Koç, bugünün senin için ne kadar enerjik geçeceğini anlatmaya hazırız! Zihnin adeta bir süper bilgisayar gibi çalışıyor ve hafta içinde biriken işler, seni yıpratmak yerine adeta bir enerji deposuna dönüşüyor. Evet, hafta sonu ama ufak bir planlama yapmak seni ileride rahatlatacak bir etki yaratıyor. Uzun zamandır ertelediğin, üzerine düşünmekten kaçındığın detayları netleştirmek için bugün tam bir altın fırsat.

Bu arada daha önce aklına takılan bir yatırım ya da masraf konusu mu var aklında? İşte bugün, bu konular üzerinde daha analitik düşünme yeteneği kazanıyorsun. Kararsızlık bulutları dağılıyor ve yerini 'doğru adımı atıyorum' hissi alıyor. Saatler ilerledikçe iç huzurun adeta bir deniz gibi kabarıyor. Üstelik biriyle yapacağın kısa bir sohbet, sana beklenmedik bir fikir fırtınası yaşatabilir.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün tamamen senin günün! Bir mesaj, bir bakış, bir ateşlenme... Hafta sonunun sosyal enerjisi seni beklenmedik bir yakınlaşmaya doğru sürüklüyor. Hoşlandığın biri varsa bugün onun dikkatini çekiyorsun; eğer bir partnerin varsa, aranızdaki çekim kıvılcımlanıyor ve yeniden alevleniyor. Flört kapısı ardına kadar açık, atacağın tek bir cesur adım yepyeni bir aşk hikayesinin kapılarını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…