Sevgili Koç, bugün senin günün! Haftanın son gününe Merkür ile Jüpiter üçgeninin parlak ışığıyla başlıyorsun. Bu güçlü enerji, düşünsel bir aydınlanma yaşamanı sağlıyor ve karmaşık görünen iş konularını çözme yeteneğini artırıyor. Uzun vadeli planlarını netleştirmek, belki de yeni bir strateji oluşturmak için mükemmel bir zaman dilimi. Toplantılarda, fikirlerinle adeta bir yıldız gibi parlıyorsun ve projelerinin detaylarını başkalarına anlatırken ikna gücün tavan yapıyor.

Öte yandan mali ve stratejik kararlar konusunda da sezgilerin bugün seni yanıltmıyor. İş ortaklıkları ve yatırımlar için doğru adımları atabileceğin bir gün. Zira, gökyüzündeki güçlü enerjiler sana geniş bir perspektif sunuyor. Böylece detayları görürken fırsatları da kaçırmıyorsun. İşte tam da bu sayede haftanın yorgunluğu yerini tatlı bir motivasyona bırakıyor, kendine ve işine olan güvenin de artıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tatlı bir sürpriz seni bekliyor. Bekarlar için keyifli bir sohbet ya da beklenmedik bir tanışma gündeme gelebilir. Partneri olanlar ise günün enerjisiyle daha uyumlu ve anlayışlı bir bağ kuracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…