Sevgili Koç, bugün senin günün! Güneş'in Akrep burcunda ilerlediği bu dönemde, iş hayatında adeta bir dedektif gibi olacaksın. Sezgisel zekanınla, belki de hiç kimsenin fark etmediği detayları gözlemleyebilir, bir projenin kritik adımını herkesten önce anlayabilirsin. Bu enerjiyle, belki de iş arkadaşlarının bile farkında olmadığı bir eksikliği tamamlayarak işlerin seyrini değiştirebilirsin.

Gün boyunca karşına çıkacak olan yoğun veri, toplantı ya da dosya trafiği seni yıldırmayacak. Aksine, her birini tek tek ele alacak bir zihinsel berraklık ve odaklanma yeteneğiyle donanmış olacaksın. Rekabet seni korkutmuyor, tam tersine seni harekete geçiren bir motivasyon kaynağına dönüşüyor. Eğer bir üst pozisyona geçme, yeni sorumluluklar almak ya da bir projede liderlik rolü üstlenme gibi bir durumun varsa, bugün yaptıklarının hem görünür hem de etkili olacağına emin olabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş'in Akrep burcunda olmasının gizemli etkisi seni daha çekici ve hatta karşı konulmaz kılıyor. İçgüdülerin bugün daha güçlü olacak ve karşındaki kişinin gerçek niyetini kolayca sezebileceksin. Belki de bugün, birinin bakışlarından ya da ses tonundan sana olan ilgisini anlayabilirsin. Aşk 'geliyorum' diyor, bu sese kulak versen iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…