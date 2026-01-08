onedio
Türkiye'de Hangi Milli Bayram, Bir Atasözünde "Yarısı Yaz, Yarısı Kış" Denen Ayda Kutlanır?

Türkiye’de Hangi Milli Bayram, Bir Atasözünde “Yarısı Yaz, Yarısı Kış” Denen Ayda Kutlanır?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 21:42

8 Ocak Perşembe günü ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen bu soru, izleyiciler arasında merak konusu oldu. Bir atasözünde geçen “yarısı yaz, yarısı kış” ifadesinin hangi milli bayramla ilişkili olduğu dikkat çekti.

Türkiye’de hangi milli bayram, bir atasözünde “yarısı yaz, yarısı kış” denen ayda kutlanır?

Türkiye’de hangi milli bayram, bir atasözünde “yarısı yaz, yarısı kış” denen ayda kutlanır?

A) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

B) Cumhuriyet Bayramı

C) Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

D) Zafer Bayramı

Doğru Cevap: D) Zafer Bayramı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
