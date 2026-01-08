Kutadgu Bilig Hangi Devletin Hükümdarına Sunuldu?

8 Ocak Perşembe günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen bu soru, Türk edebiyatı ve tarihiyle ilgilenen izleyicilerin dikkatini çekti. Yusuf Has Hacib’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig’in kime sunulduğu merak konusu oldu.