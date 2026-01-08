onedio
Kutadgu Bilig Hangi Devletin Hükümdarına Sunuldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 21:41

8 Ocak Perşembe günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen bu soru, Türk edebiyatı ve tarihiyle ilgilenen izleyicilerin dikkatini çekti. Yusuf Has Hacib’in kaleme aldığı Kutadgu Bilig’in kime sunulduğu merak konusu oldu.

Yusuf Has Hacib, yazdığı “Kutadgu Bilig”i hangisinin bir hükümdarına sunmuştur?

A) Hacibiler

B) Karahanlılar

C) Bilgiler

D) Selçuklular

Doğru Cevap: B) Karahanlılar

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
