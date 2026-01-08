Dünya ile Ay Arası Mesafe Saatte 95 Km Hızla Ne Kadar Sürede Gidilir?
8 Ocak Perşembe günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan bu soru, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Günlük hayatta sıkça duyulan Dünya ile Ay arasındaki mesafenin, sıradan bir otomobille ne kadar sürede kat edilebileceği sorusu dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu, saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın