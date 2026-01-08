onedio
Dünya ile Ay Arası Mesafe Saatte 95 Km Hızla Ne Kadar Sürede Gidilir?

Dünya ile Ay Arası Mesafe Saatte 95 Km Hızla Ne Kadar Sürede Gidilir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 21:17

8 Ocak Perşembe günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan bu soru, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Günlük hayatta sıkça duyulan Dünya ile Ay arasındaki mesafenin, sıradan bir otomobille ne kadar sürede kat edilebileceği sorusu dikkat çekti.

Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu, saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar?

A) 6 gün

B) 6 hafta

C) 6 ay

D) 6 yıl 

Doğru Cevap: C) 6 ay

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
