Dünya ile Ay Arası Mesafe Saatte 95 Km Hızla Ne Kadar Sürede Gidilir?

8 Ocak Perşembe günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan bu soru, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Günlük hayatta sıkça duyulan Dünya ile Ay arasındaki mesafenin, sıradan bir otomobille ne kadar sürede kat edilebileceği sorusu dikkat çekti.