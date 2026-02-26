Yaren Leylek Geldi mi? Yaren Leylek Ne Zaman Gelecek?
Baharın yaklaşmasıyla Bursa’nın Karacabey ilçesinde tanıdık heyecan yeniden başladı. Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde herkesin gözü gökyüzünde. Balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğuyla Türkiye’nin sevgisini kazanan Yaren Leylek bu yıl da merakla bekleniyor. Köyde nöbet tutuluyor, kameralar hazır bekliyor. Vatandaşlar aynı soruyu soruyor: Yaren geldi mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaren Leylek Geldi mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaren Leylek Ne Zaman Gelecek?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın