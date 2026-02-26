Yaren Leylek Geldi mi? Yaren Leylek Ne Zaman Gelecek?

Yaren Leylek henüz yurda dönüş yapmadı. Ancak eşi Nazlı’nın yuvaya erken dönmesi köyde heyecanı artırdı. Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yaşayanlar ve doğaseverler, her yıl olduğu gibi Yaren’in gelişini anbean takip ediyor.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde tüm Türkiye’nin tanıdığı Yaren Leylek, geçen yıl 15 Mart’ta köye ulaşmış ve Adem Amca ile yeniden buluşmuştu. Bu yıl da benzer tarihlerde görünmesi bekleniyor.