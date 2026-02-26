onedio
Yaren Leylek Geldi mi? Yaren Leylek Ne Zaman Gelecek?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2026 - 11:49

Baharın yaklaşmasıyla Bursa’nın Karacabey ilçesinde tanıdık heyecan yeniden başladı. Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde herkesin gözü gökyüzünde. Balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğuyla Türkiye’nin sevgisini kazanan Yaren Leylek bu yıl da merakla bekleniyor. Köyde nöbet tutuluyor, kameralar hazır bekliyor. Vatandaşlar aynı soruyu soruyor: Yaren geldi mi?

Yaren Leylek Geldi mi?

Yaren Leylek henüz yurda dönüş yapmadı. Ancak eşi Nazlı’nın yuvaya erken dönmesi köyde heyecanı artırdı. Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yaşayanlar ve doğaseverler, her yıl olduğu gibi Yaren’in gelişini anbean takip ediyor.

Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk sayesinde tüm Türkiye’nin tanıdığı Yaren Leylek, geçen yıl 15 Mart’ta köye ulaşmış ve Adem Amca ile yeniden buluşmuştu. Bu yıl da benzer tarihlerde görünmesi bekleniyor.

Yaren Leylek Ne Zaman Gelecek?

Adem Yılmaz ve köy sakinleri, Yaren’in Mart ayının ilk haftasından itibaren gelebileceğini düşünüyor. En geç 15 Mart civarında yuvasına dönmesi yönünde güçlü beklenti var. Nazlı’nın erken gelişi de bu ihtimali güçlendiriyor.

2010’da başlayan Adem Amca ile Yaren Leylek dostluğu yıllar içinde milyonların kalbini ısıttı. Hikâye 2019’da belgesel oldu, 2023’te çocuk filmine uyarlandı ve 2024’te The New York Times’a konu olarak dünya çapında ilgi gördü. Bu yıl 15’inci buluşmanın gerçekleşmesi beklenirken Türkiye’nin dört bir yanından insanlar gözünü Karacabey semalarına çevirmiş durumda.

