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13 Yıldır Süren Bir Dostluk: Yaren Leylek ile Adem Amcanın İçinizi Isıtacak Hikâyesi

etiket 13 Yıldır Süren Bir Dostluk: Yaren Leylek ile Adem Amcanın İçinizi Isıtacak Hikâyesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.03.2025 - 11:47

Yaren Leylek, tam 13 yıldır her bahar binlerce kilometre aşarak göç ediyor. Geldiği yer ise sadık dostu Adem amcanın yanı. Onların hikayesi, balıkçılıkla uğraşan Adem Yılmaz'ın Uluabat Gölü'nde kayığına konan bu leyleğe balıklardan ikram etmesiyle başladı. O zamanlarda Adem amca, bu leylekle aralarında büyük bir dostluk gelişeceğini ve her sene milyonlarca kişinin Yaren Leylek'in yolunu gözleyeceğini bilmiyordu. 

Her sene Mart ayının başında gelen Yaren Leylek, bu sene henüz gelmedi. 13 senedir her baharda gelerek içimize bir umut dolduran Yaren Leylek'in gelişini bu sene de büyük bir merakla bekliyoruz. 

İşte Yaren Leylek ve Adem amcanın tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz hikayesi...

Fotoğraflar: Alper Tüydeş

Kaynak: https://www.instagram.com/alpertuydes/
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Burası Eskikaraağaç.

Burası Eskikaraağaç.

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı olan ve Uluabat Gölü’nün hemen kıyısında yer alan bu şirin köy 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından 'Avrupa Leylek Köyü' seçildi. Bu seçimin de çok haklı bir sebebi var. Ülkemizin birçok kentinde, birçok farklı konumunda leylekler görülse de her yıl baharın gelmesiyle birlikte leylekler en çok Eskikaraağaç'ı tercih ediyor. 

Köye yerleşen leylekler havalar soğuyana kadar burada kalıyor. Haliyle köy halkı da leylekler konusunda son derece hassas. Leylek dostlarına sahip çıkan köy halkı, onların bırakıp binlerce kilometre uzağa gittiği yuvalarını koruma altına alıyor. 

Köy halkının en meşhur ismi ise Adem amca!

Eskikaraağaç'ın müdavimlerinden bu leyleği tanıdınız mı? Kendisi Yaren'den başkası değil.

Eskikaraağaç'ın müdavimlerinden bu leyleği tanıdınız mı? Kendisi Yaren'den başkası değil.

Avrupa’nın leylek köyleri ağının Türkiye’deki tek temsilcisi Eskikaraağaç, tam 13 yıldır Yaren Leylek'e ev sahipliği yapıyor. Yaren Leylek her sene havalar ısınmaya başlayınca, Mart ayının başlarında yuvasına geliyor. Havalar soğuyana kadar da köyde yaşıyor. 

Yaren Leylek, sadece köy halkı tarafından değil, milyonlarca kişi tarafından da merakla bekleniyor. Yaren'in köyde gelip bulduğu ilk kişi ise Adem Yılmaz.

Peki Yaren Leylek ve Adem amca hikayesi nedir?

Peki Yaren Leylek ve Adem amca hikayesi nedir?

Adem Yılmaz, Eskikaraağaç'ta yaşayan ve balıkçılıkla uğraşan tatlı mı tatlı bir amcamız. Tarihler 2010-2011 yılllarının Mart ayını gösterdiğinde yine her sene olduğu gibi balığa çıkan Adem amcamız, bir leyleğin balıkçı teknesine konduğunu görmüştü. Ona tuttuğu balıklardan ikram eden Adem amca, o zamanlarda bu leylekle arasında bir dostluk gelişeceğini ve her sene yolunu gözleyeceğini bilmiyordu. 

Bu leyleğe balık vermesiyle dostluklarının başladığını belirten Adem amca, o günden sonra leyleğin sürekli kayığına geldiğini aktardı. Bir sonraki yıl, leyleğin yeniden gelmesi ise Adem amcayı oldukça şaşırtmıştı. Adem amca, yıllar içinde kayığını, rengini değiştirdi. Fakat Yaren Leylek yine de Adem amcayı bulmayı başardı.

'Peki Yaren Leylek'i Adem amca nasıl tanıyor?' derseniz, bunun da cevabı Yaren'in gagasındaki lekede gizli.

Adem amca Yaren'i paylaşmak istememiş.

Adem amca Yaren'i paylaşmak istememiş.
www.instagram.com

Adem Yılmaz, bu leyleğin sürekli kendisini bulmasını ilk yıllarda diğer köylülerle paylaşmamış. Zaman zaman sadece leyleğin karnını doyurmak için balığa çıktığı bile olmuş. Tabii bu dostluk, zamanla köy halkı tarafından da duyulmuş.

Yaren Leylek ve Adem amcanın hikayesini bizlere ulaştıran ise doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş oldu. 2016 yılında bu güzel dostluğu ilk kez fotoğraflayan Tüydeş, her sene Adem amca ile Yaren leyleğin buluşmalarını kusursuz bir şekilde bizlere aktarmaya devam etti. 

Tüydeş sayesinde duyulan bu dostluk, ülkemizde herkesin dikkatini çekti. Hatta Yaren'in ünü, ülke sınırlarımızı da aştı ve Yunanistan'da bu güzel dostluğu anlatan bir kitap kaleme alındı.

Artık beraber balığa çıkıyorlar!

Artık beraber balığa çıkıyorlar!
www.instagram.com

İçimizi umutla dolduran ve güzel günlere olan inançlarımızı artıran Yaren Leylek ve Adem amca, her sene beraber balığa çıkıyor. O anları fotoğraflayan Tüydeş,  'Adem amcaya gidip haber verdiğimde ağzı kulaklarına vardı. İlk önce yuvasında ziyaret ettik Yaren’i. Akşam üstü hemen ağlarını attı göle attı. Sırf Yaren için balık yakaladı. Normalde leyleklerin gelişine bir iki hafta var ancak Yaren leylek sanırım bu köyün maskotu olduğunu biliyor ve her yıl zaman kaybetmeden köye ilk gelen leylek oluyor...' diyor.

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Yaren Leylek'in ismi nereden geliyor?

Yaren Leylek'in ismi nereden geliyor?
www.instagram.com

Her sene Adem amcayı ziyarete gelen bu leyleğe artık bir isim verilmesi gerekiyordu. 'Yaren' ismi ise köyün muhtarı Rıdvan Çetin tarafından kondu. Rıdvan Çetin, leyleğin dişi mi yoksa erkek mi olduğunu bilmediğini ve her iki cinsiyete de uygun bir isim seçmeye çalıştığını belirtiyor.

'Yaren' isminin anlamı ise 'arkadaş, dost, yoldaş.' Tam da bizim Yaren leyleğimize uygun bir isim, değil mi?

Yaren Leylek artık yalnız değil.

Yaren Leylek artık yalnız değil.

Yaren, ilk kez 2019 yılında belgesel çekimi sırasında eşini de kayığa getirdi. Yaren, sanki 'artık yalnız değilim, bir eşim var' demek ister gibiydi. Yaren'in erkek bir leylek olduğu, zaman içerisinde anlaşıldı. Alper Tüydeş, Yaren'in erkek olduğunu 'hem çiftleşme anında gözlemlediklerini' hem de 'Yaren'in erkenden yuvaya gelmesinden' anladıklarını belirtiyor.

Yaren'in eşine ise Nazlı ismi verildi. Yaren ve Nazlı'nın 2021 yılının Mart ayında yuvalarında buluşmaları, internetten canlı olarak izlendi.

Bu güzel ailenin bir de çocukları dünyaya geldi. Yaren ve Nazlı çiftinin beş yavrusuna sosyal medyada 'Karaca, Kısmet, Eda, Umut ve Beşnumara' isimleri verildi.

Yaren Leylek'in yuvası ve ailesi 7/24 canlı olarak izlenebiliyor.

Yaren Leylek'in yuvası ve ailesi 7/24 canlı olarak izlenebiliyor.

Bu sene de gelişi büyük bir merakla beklenen Yaren, geçtiğimiz sene 29 Şubat'ta yuvasına gelmişti. Eşi Nazlı da kendisinden 7 gün sonra yuvaa gelmişti. O anlar büyük bir heyecanla, Karacabey Belediyesi'nin Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın izlenebilmesi için kurduğu kameralar sayesinde canlı izlenebilmişti. 

Tarihler 28 Nisan'ı gösterdiğinde ise Yaren&Nazlı çiftinin ilk yavruları yumurtadan çıktmıştı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları sosyal medya hesabından paylaşarak “Hepimizin yakından tanıdığı Yaren Leylek ve eşi Nazlı'nın 2024 yılındaki 4 yumurtası birkaç gün önce çatladı ve içinden dünya güzeli 4 sağlıklı yavru çıktı. Yavruların ilk görüldüğü sabahın öncesinde, gün henüz ağarmamışken sevinçten havalara uçan görüntüler meğer yumurtadan ilk çıkan yavrunun ardından yaşanmış olmalı” ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca insanın canlı izlediği anlarda, Yaren leyleğin kanat çırptığı ve zıpladığı, sabah ise yumurtalardan 4 yavrunun çıktığı görülmüştü.

Yaren Leylek Geldi mi?

Yaren Leylek Geldi mi?

Yaren Leylek bu sene henüz gelmedi. Göl manzaralı yuvası 7 gün 24 saat canlı olarak takip edilebilen Yaren Leylek'in yuvası, şimdilik boş. Adem amca ile Yaren Leylek'i fotoğraflayan Alperen Tüydeş 'Yaren’den hâlâ haber yok arkadaşlar.' açıklamasında bulundu. 

Tüydeş, paylaşımında '15 Mart'a kadar her an gelebilir. Endişelenmeye gerek yok zira martın ortasından sonraya kalırsa o zaman endişeleneceğiz! İnşallah merakta bırakmaz bizi…' ifadelerine yer verdi.

'Yaren Leylek geldi mi, gelmedi mi?' sorusunun cevabını ise yarenleylek (tıklayınız) internet sitesi üzerinden canlı takip ederek öğrenebilirsiniz.

Seni merakla bekliyoruz Yaren!

Samimi halleriyle hepimizi hayata bağlayan ve dostluğun tür tanımadığını gösteren Adem amca ile Yaren Leyleğin yeniden buluşmaları dileğiyle...

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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