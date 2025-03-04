13 Yıldır Süren Bir Dostluk: Yaren Leylek ile Adem Amcanın İçinizi Isıtacak Hikâyesi

Yaren Leylek, tam 13 yıldır her bahar binlerce kilometre aşarak göç ediyor. Geldiği yer ise sadık dostu Adem amcanın yanı. Onların hikayesi, balıkçılıkla uğraşan Adem Yılmaz'ın Uluabat Gölü'nde kayığına konan bu leyleğe balıklardan ikram etmesiyle başladı. O zamanlarda Adem amca, bu leylekle aralarında büyük bir dostluk gelişeceğini ve her sene milyonlarca kişinin Yaren Leylek'in yolunu gözleyeceğini bilmiyordu.

Her sene Mart ayının başında gelen Yaren Leylek, bu sene henüz gelmedi. 13 senedir her baharda gelerek içimize bir umut dolduran Yaren Leylek'in gelişini bu sene de büyük bir merakla bekliyoruz.

İşte Yaren Leylek ve Adem amcanın tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz hikayesi...

Fotoğraflar: Alper Tüydeş