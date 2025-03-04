13 Yıldır Süren Bir Dostluk: Yaren Leylek ile Adem Amcanın İçinizi Isıtacak Hikâyesi
Yaren Leylek, tam 13 yıldır her bahar binlerce kilometre aşarak göç ediyor. Geldiği yer ise sadık dostu Adem amcanın yanı. Onların hikayesi, balıkçılıkla uğraşan Adem Yılmaz'ın Uluabat Gölü'nde kayığına konan bu leyleğe balıklardan ikram etmesiyle başladı. O zamanlarda Adem amca, bu leylekle aralarında büyük bir dostluk gelişeceğini ve her sene milyonlarca kişinin Yaren Leylek'in yolunu gözleyeceğini bilmiyordu.
Her sene Mart ayının başında gelen Yaren Leylek, bu sene henüz gelmedi. 13 senedir her baharda gelerek içimize bir umut dolduran Yaren Leylek'in gelişini bu sene de büyük bir merakla bekliyoruz.
İşte Yaren Leylek ve Adem amcanın tekrar tekrar okumak isteyeceğiniz hikayesi...
Fotoğraflar: Alper Tüydeş
Burası Eskikaraağaç.
Eskikaraağaç'ın müdavimlerinden bu leyleği tanıdınız mı? Kendisi Yaren'den başkası değil.
Peki Yaren Leylek ve Adem amca hikayesi nedir?
Adem amca Yaren'i paylaşmak istememiş.
Artık beraber balığa çıkıyorlar!
Yaren Leylek'in ismi nereden geliyor?
Yaren Leylek artık yalnız değil.
Yaren Leylek'in yuvası ve ailesi 7/24 canlı olarak izlenebiliyor.
Yaren Leylek Geldi mi?
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