Adem Amca ile Kavuşmasına Günler Kalan Yaren Leylek'le İlgili Merak Edilenleri Alper Tüydeş Açıkladı
Adem Amca ile Kavuşmasına Günler Kalan Yaren Leylek'le İlgili Merak Edilenleri Alper Tüydeş Açıkladı
Her sene olduğu gibi bu sene de Adem Amca ile Yaren Leylek'in buluşmasına çok az kaldı. Adem Amca gözleri havada Yaren'i beklerken doğa fotoğrafçısı ve gözlemci Alper Tüydeş, Yaren'le ilgili merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakalım 14. yıl buluşmasına Yaren ne zaman gelecek? Buyurun onunla ilgili merak edilenler...
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Yılın o günleri geldi çattı. Bursa'da yaşayan Adem Amca ile Yaren Leylek'in 14. yıl buluşmasına günler kaldı.
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Gözler yukarda Yaren'i beklerken birkaç gün önce "Yaren Leylek geldi" sahte haberleri de dolaşmaya başladı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise bu iddiayı yalanladı.
Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren ile ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Yaren’e verici takamıyoruz zira yetişkin leyleklere verici takılmıyor. Takılsa da riskler barındırıyor."
"Yaren’in en az 19 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. "
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"Her ne kadar dünya genelinde 39 yaşına kadar yaşayan bir leylek kaydı olsa da günümüz şartları ele alındığında uzmanlar bir leyleğin ömrünün ortalama 15 yıl olduğunu belirtiyor."
"Yaren erkek leylektir. Bunu hem çiftleşme anında gözlemledik hemde yuvaya erkeklerin erken geldiği bilgisine de uyuyor ve göçten ilk o geliyor hep."
"Peki her sene gelen aynı leylek mi?"
"Her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da Yaren’in eşi değişmiş olabilir."
"Yaren leylek bir çoğu için magazinsel bir olay gibi algılanıyor ama aslında o bu sıcak hikasiyle insanlara leylekleri yeniden hatırlattı"
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