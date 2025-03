Adem Amca ile Kavuşmasına Günler Kalan Yaren Leylek'le İlgili Merak Edilenleri Alper Tüydeş Açıkladı

'Evet bundan %100 eminiz. Zira her yıl başka bir leylek o köyde Adem Amca’yı seçiyorsa bu çok daha büyük bir olay olurdu zaten. Ama açıklayalım yinede; her sene köyün genelde ilk gelen leyleği o olduğundan ve konduğu yuva aynı olduğundan bir kere karıştırılma ihtimali kalkıyor. Köydeki her leylek zaten insana bu kadar alışık değil. Yaren’den başka kayığa konan yok. Ve Yaren’in günlük rutin hareketleri yıllardır aynı. Adem Amca’yı beklediği direk bile. Onun iskelesini dahi biliyor. Kayığa konma şekli bile aynı. Bahçeden süzülür bir tur atar kayık çevresinde ve öyle konar. Tüm bunların yanında Adem Amca onu çok net tanıdığından emin.'