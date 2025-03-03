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Adem Amca ile Kavuşmasına Günler Kalan Yaren Leylek'le İlgili Merak Edilenleri Alper Tüydeş Açıkladı

Adem Amca ile Kavuşmasına Günler Kalan Yaren Leylek'le İlgili Merak Edilenleri Alper Tüydeş Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.03.2025 - 15:53 Son Güncelleme: 03.03.2025 - 15:54

Her sene olduğu gibi bu sene de Adem Amca ile Yaren Leylek'in buluşmasına çok az kaldı. Adem Amca gözleri havada Yaren'i beklerken doğa fotoğrafçısı ve gözlemci Alper Tüydeş, Yaren'le ilgili merak edilenleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakalım 14. yıl buluşmasına Yaren ne zaman gelecek? Buyurun onunla ilgili merak edilenler...

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Yılın o günleri geldi çattı. Bursa'da yaşayan Adem Amca ile Yaren Leylek'in 14. yıl buluşmasına günler kaldı.

Yılın o günleri geldi çattı. Bursa'da yaşayan Adem Amca ile Yaren Leylek'in 14. yıl buluşmasına günler kaldı.

Herkes merakla Yaren'in geleceği günü bekliyor.

Gözler yukarda Yaren'i beklerken birkaç gün önce "Yaren Leylek geldi" sahte haberleri de dolaşmaya başladı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise bu iddiayı yalanladı.

Gözler yukarda Yaren'i beklerken birkaç gün önce "Yaren Leylek geldi" sahte haberleri de dolaşmaya başladı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise bu iddiayı yalanladı.

Adem Amca hala daha Yaren'e kavuşmuş değil.

Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından Yaren ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

'Yaren Leylek henüz gelmedi! Bugün bir deli bir kuyuya taş attı 40 akıllı çıkaramadı adeta! Beklemeye devam ediyorken sık sorulan sorulara yine şöyle bir genelden cevap vereyim.'

"Yaren’e verici takamıyoruz zira yetişkin leyleklere verici takılmıyor. Takılsa da riskler barındırıyor."

"Yaren’e verici takamıyoruz zira yetişkin leyleklere verici takılmıyor. Takılsa da riskler barındırıyor."

'Yavru iken yuvaya çıkıp bacaklarına halka takmak kolay ama yetişkin bir leyleği yakalamak risklerle doludur. Sakatlanma ihtimali bile var. Bunun yanında insanlardan korkması ve bu güzel hikayeyi sona erdirme ihtimali de bir diğer neden. O iyi olsun biz her sene böyle merakta beklemeye razıyız.'

"Yaren’in en az 19 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. "

"Yaren’in en az 19 yaşında olduğunu tahmin ediyoruz. "

'13 yıldır Adem Amca ile birlikteliği var. Bir leyleğin yetişkin olup yuva kurması da 4 yıl olduğundan bu durumda en az 19 yaşı çıkıyor. Ama köydeki yuvası çok daha eskilere dayanıyor. Belki hep o vardı belki sonradan o yuvaya diğer erkeği kovalayıp kendi sahiplendi bunu bilemeyiz.'

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"Her ne kadar dünya genelinde 39 yaşına kadar yaşayan bir leylek kaydı olsa da günümüz şartları ele alındığında uzmanlar bir leyleğin ömrünün ortalama 15 yıl olduğunu belirtiyor."

"Her ne kadar dünya genelinde 39 yaşına kadar yaşayan bir leylek kaydı olsa da günümüz şartları ele alındığında uzmanlar bir leyleğin ömrünün ortalama 15 yıl olduğunu belirtiyor."

'Yaren ortalamanın üstünde bir yaşa sahip.'

"Yaren erkek leylektir. Bunu hem çiftleşme anında gözlemledik hemde yuvaya erkeklerin erken geldiği bilgisine de uyuyor ve göçten ilk o geliyor hep."

"Yaren erkek leylektir. Bunu hem çiftleşme anında gözlemledik hemde yuvaya erkeklerin erken geldiği bilgisine de uyuyor ve göçten ilk o geliyor hep."

"Peki her sene gelen aynı leylek mi?"

"Peki her sene gelen aynı leylek mi?"

'Evet bundan %100 eminiz. Zira her yıl başka bir leylek o köyde Adem Amca’yı seçiyorsa bu çok daha büyük bir olay olurdu zaten. Ama açıklayalım yinede; her sene köyün genelde ilk gelen leyleği o olduğundan ve konduğu yuva aynı olduğundan bir kere karıştırılma ihtimali kalkıyor. Köydeki her leylek zaten insana bu kadar alışık değil. Yaren’den başka kayığa konan yok. Ve Yaren’in günlük rutin hareketleri yıllardır aynı. Adem Amca’yı beklediği direk bile. Onun iskelesini dahi biliyor. Kayığa konma şekli bile aynı. Bahçeden süzülür bir tur atar kayık çevresinde ve öyle konar. Tüm bunların yanında Adem Amca onu çok net tanıdığından emin.'

"Her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da Yaren’in eşi değişmiş olabilir."

"Her ne kadar düşük bir ihtimal olsa da Yaren’in eşi değişmiş olabilir."

'Çünkü geçmişte 1-2 yıl kayığa konmuşluğu varken son yıllarda artık sadece Yaren geliyor kayığa. Bu da dişisinin değişmiş olma ihtimalini aklımıza getiriyor. Leylekler de bu olağandır. Aynı yuva yıllar içerisinde el veya eş değiştirebilir. Ölen eşin yerine yenisi gelebilir veya yuvaya komple yeni bir leylek ailesi geçebilir.'

"Yaren leylek bir çoğu için magazinsel bir olay gibi algılanıyor ama aslında o bu sıcak hikasiyle insanlara leylekleri yeniden hatırlattı"

"Yaren leylek bir çoğu için magazinsel bir olay gibi algılanıyor ama aslında o bu sıcak hikasiyle insanlara leylekleri yeniden hatırlattı"

'Yuvasında yavru büyütürken verdiği mücadeleyi gösterdi. Göç yolculuğunun risklerini, yaşama tutunmada yaşadıkları zorluklarla insanlara empati kurdurmayı başardı. Bir balıkçı ve leylek dostluğundan da öte bir hale geldiler

15 Marta kadar her an gelebilir. Endişelenmeye gerek yok zira martın ortasından sonraya kalırsa o zaman endişeleneceğiz! İnşallah merakta bırakmaz bizi…'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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