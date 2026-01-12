12 – 18 Ocak 2026 Haftası Şaman Yantra Koleksiyonumuzdan: KUT Bereket, Bolluk ve Şans Yantrası

Hayatta bazı dönemler vardır…

Ne kadar emek verirseniz verin, son anda yaşanan iptaller, gecikmeler, akmayan işler ve tekrar eden maddi tıkanıklıklar ilerlemenizi zorlaştırır.

Çoğu zaman bu durumun nedeni şanssızlık değil, farkında olmadan taşınan kıtlık bilinci, atalardan gelen korku kalıpları ve bilinçaltına yerleşmiş “eksik kalırım” kodlarıdır.

İşte tam da bu noktada, kadim Türk bilgeliğinin en güçlü kavramlarından biri olan “KUT” enerjisi devreye girer.