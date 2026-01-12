onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
12 – 18 Ocak 2026 Haftası Şaman Yantra Koleksiyonumuzdan: KUT Bereket, Bolluk ve Şans Yantrası

etiket 12 – 18 Ocak 2026 Haftası Şaman Yantra Koleksiyonumuzdan: KUT Bereket, Bolluk ve Şans Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.01.2026 - 20:43

Hayatta bazı dönemler vardır…

Ne kadar emek verirseniz verin, son anda yaşanan iptaller, gecikmeler, akmayan işler ve tekrar eden maddi tıkanıklıklar ilerlemenizi zorlaştırır.

Çoğu zaman bu durumun nedeni şanssızlık değil, farkında olmadan taşınan kıtlık bilinci, atalardan gelen korku kalıpları ve bilinçaltına yerleşmiş “eksik kalırım” kodlarıdır.

İşte tam da bu noktada, kadim Türk bilgeliğinin en güçlü kavramlarından biri olan “KUT” enerjisi devreye girer.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

KUT Nedir?

KUT Nedir?

Kadim Türklerde KUT, yalnızca bereket değil;

  • İlahi onay

  • Sürekli kazanç

  • Devlet, güç, nasip

  • Doğru zamanda doğru kapıların açılması

anlamlarını taşır.

KUT sahibi olmak, bolluğun sürdürülebilir ve korunur olması demektir.

KUT Yantra Ne Yapar?

AstrodehA’nın Şaman Yantra Koleksiyonu içinde yer alan KUT Bereket • Bolluk • Şans Yantrası, yalnızca sembolik bir çalışma değildir.

Bu yantra, doğum haritanızın enerji merkezleriyle doğrudan rezonansa girerek çalışır.

Özellikle:

  • 10. Ev (Kariyer, statü, toplumsal başarı)

  • 2. Ev (Para, kazanç, maddi güvence)

  • Jüpiter (bolluk, büyüme, şans, fırsat gezegeni)

enerjisini güçlendirir.

Kariyerinizde sürekli aynı döngüleri yaşıyorsanız,

para kazanıyor ama tutamıyorsanız,

işleriniz tam olurken bozuluyorsa,

bu yantra akışı yeniden hizalar.

Sayı Sekansı Aktivasyonu

Sayı Sekansı Aktivasyonu

KUT Yantra, 991 • 555 • 714 sayı sekansı ile aktive edilir.

Bu sekans:

  • Doğum haritanızın bütününü olumlu yönde çalıştırır

  • Negatif enerjilere karşı güçlü bir koruma alanı oluşturur

  • Bolluğun kesintisiz ve daim olmasına destek verir

  • Şansın “tek seferlik” değil, kalıcı olmasını sağlar

Kimin İçin Uygun?

✔️ İşlerinde sürekli son dakika iptalleri yaşayanlar

✔️ Kazancı var ama bereketi olmayanlar

✔️ Atasal korkuların maddi alanı etkilediğini hissedenler

✔️ Kariyerinde büyümek, statü kazanmak isteyenler

✔️ Şans, hayırlı akış ve zenginlik enerjisini hayatına çekmek isteyenler

Bu Hafta Neden Önemli?

12 – 18 Ocak 2026 haftası, gökyüzünde:

  • Jüpiter etkilerinin güçlendiği

  • Karmik farkındalıkların arttığı

  • Bolluk bilincinin yeniden yapılandığı

bir zaman dilimine işaret eder.

Bu nedenle KUT Yantra, bu hafta çok daha hızlı ve derin çalışır.

AstrodehA’dan Mesaj

“Bereket tesadüf değildir.

Korku çözüldüğünde, KUT kendiliğinden gelir.”

Yasal Uyarı

Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup, Türk ve uluslararası patent koruması altındadır.

İzinsiz kullanımı, çoğaltılması ve paylaşımı yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla yasaktır.

Gökler rehberimiz,

yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Doğal Taş • Takı • Aksesuar

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam