Ağız Kokusunu Tarihe Gömün: Mükemmel Nefes İçin 11 Adımda Komple Bakım Rehberi
Kahve, sigara ya da sarımsaklı yemekler bazen nefesimizi hiç istemediğimiz bir hale getirebiliyor. Sabah uyanınca veya gün içinde konuşurken rahatsız edici bir koku hissetmek hepimizin başına gelebilir. Ama merak etmeyin, bu tamamen çözülebilir bir durum! Düzenli bakım ve birkaç basit alışkanlıkla ağız kokusunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün. İşte size ferah bir nefes için uygulayabileceğiniz etkili bakım rehberi...
1. Dişlerinizi düzenli ve doğru şekilde fırçalayarak başlayın.
2. Sıra geldi dil temizliğine! Atlanmaması gereken adımlardan biri.
3. Diş ipi de işin püf noktalarından biri.
4. Gargara kullanarak bakterilere bir darbe daha vurabilirsiniz.
5. Bol su içerek ağız kuruluğuna asla geçit vermeyin.
6. Özellikle kahve sonrası şekersiz sakız çiğneyin.
7. Diş plağı oluşumunu engelleyerek kokuyu kökten çözün.
8. Sigara tüketiminizi minimuma indirmeniz gerek.
9. Soğan ve sarımsağı dengelemeniz şart!
10. Dengeli beslenmek de ağız sağlığınız için önemli hususlardan biri.
11. Düzenli diş hekimi kontrollerinizi asla ihmal etmeyin.
