Ağız Kokusunu Tarihe Gömün: Mükemmel Nefes İçin 11 Adımda Komple Bakım Rehberi

Dişlerinizin üzerinde hissettiğiniz o yapışkan ve renksiz tabaka aslında milyonlarca bakteriden oluşan diş plağıdır. Bu plaklar düzenli temizlenmezse sadece diş taşına dönüşmekle kalmaz, aynı zamanda sürekli sülfür gazı üreterek kronik ağız kokusuna neden olur. Plak birikimini azaltmak için anti-plak özellikli diş macunları tercih edebilir ve dişlerinizi fırçalarken sadece ön yüzeyleri değil, arka yüzeyleri de titizlikle temizlemelisiniz. Plak miktarını ne kadar azaltırsanız, bakterilerin kötü koku üretme şansını da o kadar düşürürsünüz.