12 – 18 Ocak 2026 Haftanın Kristali Pembe Kuvars & Florit

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.01.2026 - 20:37

Kalbi Aç, Zihni Netleştir, Akışı Hızlandır

Bazı haftalar vardır;

ne tamamen mantıkla ilerleyebilirsin

ne de yalnızca kalbinle…

12 – 18 Ocak 2026 haftası tam olarak böyle bir zaman dilimini işaret ediyor.

Gökyüzü bir yandan duygusal farkındalıkları yükseltirken, diğer yandan zihinsel netlik ve doğru karar alma becerisini sınava sokuyor.

İşte bu yüzden haftanın kristali iki güçlü enerjiyi bir araya getiriyor:

Pembe Kuvars & Florit

PEMBE KUVARS | Kalbin Şifası

Pembe Kuvars, yalnızca “aşk taşı” değildir.

Bu kristal;

  • Kalpte biriken kırgınlıkları yumuşatır

  • Kendine değer verme bilincini güçlendirir

  • Sevgi alışverişini dengeler

  • Güven duygusunu yeniden inşa eder

Bu hafta Pembe Kuvars, özellikle:

  • İlişkilerde yumuşama

  • Kendine karşı şefkat

  • Kalpten gelen kararlar

için güçlü bir destek sunar.

Kalbi kapalı olan bolluğu tutamaz.

Pembe Kuvars, kalbi açarak bereketin önünü açar.

FLORİT | Zihnin Temizliği

Florit, haftanın “dengeleyici” kristalidir.

  • Zihinsel dağınıklığı toplar

  • Kararsızlığı azaltır

  • Odaklanmayı artırır

  • Yanlış yönlendirmelere karşı koruma sağlar

Özellikle:

  • İş kararları

  • Eğitim, sınav, planlama

  • Netlik gerektiren konuşmalar

için Florit bu hafta olmazsa olmazdır.

Kalp ister, zihin yön verir.

Florit, zihni berraklaştırarak kalbin sesini doğru duymayı sağlar.

BU İKİLİ BİRLİKTE NE YAPAR?

Pembe Kuvars + Florit birlikte çalıştığında:

✔️ Duygusal karmaşa azalır

✔️ Mantık ve sezgi uyumlanır

✔️ Yanlış kişilerden ve kararlardan uzak durulur

✔️ İçsel güven yükselir

✔️ Hayat daha akıcı hale gelir

Bu kombinasyon, özellikle kadersel farkındalık haftalarında tercih edilir.

KİMLER İÇİN ÖZELLİKLE UYGUN?

  • Kalbi yorgun olanlar

  • Karar vermekte zorlananlar

  • İlişkilerde netlik arayanlar

  • Zihinsel yorgunluk yaşayanlar

  • Duygu–mantık dengesini kurmak isteyenler

12 – 18 Ocak 2026 | PEMBE KUVARS FLORİT ETKİSİ

  • Koç: Cesaret

  • Boğa: Güven

  • İkizler: Netlik

  • Yengeç: Şefkat

  • Aslan: Özgüven

  • Başak: Düzen

  • Terazi: Denge

  • Akrep: Arınma

  • Yay: Farkındalık

  • Oğlak: İstikrar

  • Kova: Uyanış

  • Balık: Teslimiyet

AstrodehA’dan Hatırlatma

“Kalp sakinleştiğinde, zihin yolunu bulur.”

Bu hafta Pembe Kuvars kalbinizi yumuşatırken,

Florit zihninizi berraklaştırır.

Böylece hem duygusal hem zihinsel olarak doğru yerde durmanızı sağlar.

Gökler rehberimiz,

yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Doğal Taş • Takı • Aksesuar

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

