12 – 18 Ocak 2026 Haftanın Kristali Pembe Kuvars & Florit
Kalbi Aç, Zihni Netleştir, Akışı Hızlandır
Bazı haftalar vardır;
ne tamamen mantıkla ilerleyebilirsin
ne de yalnızca kalbinle…
12 – 18 Ocak 2026 haftası tam olarak böyle bir zaman dilimini işaret ediyor.
Gökyüzü bir yandan duygusal farkındalıkları yükseltirken, diğer yandan zihinsel netlik ve doğru karar alma becerisini sınava sokuyor.
İşte bu yüzden haftanın kristali iki güçlü enerjiyi bir araya getiriyor:
Pembe Kuvars & Florit
PEMBE KUVARS | Kalbin Şifası
12 – 18 Ocak 2026 | PEMBE KUVARS FLORİT ETKİSİ
