Sevgili Oğlak, bugün enerjin ve doğal ritmin çok yüksek olacak. Hafta boyunca belki de en hareketli ve heyecanlı günü yaşayacaksın. Tam da bu noktada iş hayatında, sorumluluklarını öyle bir ele alıyorsun ki, bu duruşun çevrendekilere güven verir. Disiplinli ve tutarlı tavrın ise bugün atacağın adımların sağlam ve kalıcı sonuçlar doğurmasını sağlayacaktır.

Tabii bu arada, kariyer hedeflerini belirlerken, uzun vadeli düşünmelisin. Maddi konularda ise planlama ve yapılandırma senin için önemli. Belki de bir süredir aklında olan ve bir türlü hayata geçiremediğin bir düzenlemeyi bugün gerçekleştirebilirsin. Bu durum, kendini daha güçlü ve daha emin hissetmeni sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise biraz mesafeli ama son derece ciddi bir yaklaşım görüyoruz. Yani, ilişkinde partnerlerinle arandaki güven bağını daha da pekiştirmenin bir yolunu bulabilirsin. Ona güvenmek, onunla huzur bulmak ve kalıcı bağlar inşa etmeyi arzulayabilirsin. Tabii eğer bekarsan, olgun ve sağlam temellere dayalı bir tanışma gündeme gelebilir. Şimdi, yavaş ilerleyen duyguların daha kalıcı ve sağlam olduğunu unutma.