Sevgili Oğlak, biliyoruz ki üzerindeki sorumlulukları taşımakta pek de zorlanmazsın. Ancak bu sürekli yük, bedenini yorabilir ve belki de farkında olmadan bedensel sertliklere yol açabilir.

Özellikle dizlerin ve eklemlerin, bu durumdan en çok etkilenen bölgeler olabilir. Bu nedenle, bugün kendine biraz daha yumuşak davranmanı öneriyoruz. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon, belki de sadece sessiz bir ortamda kitap okumak... Kendine olan anlayışını artırmanın yolları saymakla bitmez!

Tabii bu arada, kendine ne kadar anlayış gösterirsen, bedeninin ve ruhunun dayanıklılığının da o kadar artacağını unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…