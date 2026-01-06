Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi, bedeninin özenli ve disiplinli bir yaklaşımı hak ettiğini fısıldıyor. Kendini zorlamak yerine, sürdürülebilir ve dengeli bir düzen oluşturmayı hedefle. Unutma ki sağlık her zaman koşuşturmanın içinde kaybolmamalı.

Bedeninin ihtiyaçlarını dinlemek, ona gereken özeni göstermek, bugün senin için çok daha etkili olacak. Gün sonunda, bedeninin sana minnettar olduğunu hissetmek, tüm yorgunluğunu alıp götürecek. Kendini zorlamak yerine, bedenine karşı daha nazik ve anlayışlı olmayı dene.

Bugün, küçük ama istikrarlı alışkanlıklar altın değerinde olacak. Belki bir bardak su, belki biraz meditasyon, belki bir yürüyüş gibi küçük adımlarla başla ama istikrar ile alışkanlık haline getirmeyi de unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…