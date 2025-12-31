onedio
1 Ocak Perşembe Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
1 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ocak Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Merkür, burcuna adım atıyor. Yılın ilk gününde ortaya çıkan bu enerji ise hayatında birçok şeyi değiştiriyor. Özellikle de bedeninle zihnini aynı frekansta tutmana yardımcı oluyor. Daha önce belki de hiç bu kadar uyumlu hissetmemiştin. Bu, kendini daha rahat ve huzurlu hissetmene yol açacak.

Tam da bu yüzden yılın ilk gününde, belki de biraz yavaş ilerlemek isteyebilirsin. Ancak unutma ki tamamen boş durmak da enerjini düşürebilir. Bu yüzden, bir denge kurmak önemli. Kendine fazla yüklenme ama tamamen durma. Bu süreçte, gücünün aslında sakinlikten geldiğini fark edeceksin. Hayatı biraz da oluruna bırakıp şifa bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

