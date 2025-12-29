Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz daha fazla dinlenme ve kendi kendine kalma zamanı gerektiren bir gün olacak. Gökyüzündeki Merkür ile Satürn kare açısı, başkalarının yükünü belki de farkında bile olmadan, omuzlarına aldığını gösteriyor. Zira bu durum artık, bedenini ve ruhunu yoruyor olabilir.

Bu yüzden bugün, kendine ait bir sessizlik alanı yaratmanı öneriyoruz. Bu alan, bir oda, bir köşe ya da sadece kafanın içinde bir yer olabilir. Önemli olan, burada kendi düşüncelerinle baş başa kalabilmek ve kendini dinleyebilmek.

Ayrıca, suyla temas etmek de bugün senin için oldukça rahatlatıcı olabilir. Belki bir banyo yapabilir, belki bir havuza ya da denize girebilirsin. Eğer suyla temas etme şansın yoksa, müzik eşliğinde gevşemeyi denemelisin. Belki biraz hafif müzik dinleyebilir, belki de kendini ritmin akışına bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…