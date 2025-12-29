Sevgili Oğlak, bugün senin için iş hayatında perde arkasında sürmekte olan işlerin yoğunlaştığı bir gün olabilir. Gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Satürn karesi, üzerinde çalıştığın ve henüz tamamlanmamış bir konuyu sonlandırman gerektiğini işaret ediyor. İşlerin yoğunluğu ve karmaşası nedeniyle bugün belki de yalnız çalışmayı tercih edeceksin.

Tabii bir yandan da yılın sonuna yaklaştıkça belki de üzerindeki yüklerden kurtulmayı ve hayatını biraz daha sadeleştirmeyi düşünebilirsin. Planlarını basitleştirirken, zihnini de hafifleteceksin. Bu içsel toparlanma süreci, yeni yıl hedeflerini belirleme konusunda sana daha net bir vizyon sağlayacaktır.

Gelelim aşka! Aman dikkat, Merkür ile Satürn karesi duygusal anlamda bir içe kapanma dönemine işaret ediyor. Duyguların derinleşiyor ancak bu duyguları ifade etmek pek de kolay olmayabilir artık... Sessiz bir bağlılık gösterişli sözlerden her zaman daha anlamlı ve değerlidir tabii! Ama partnerin ya da flörtün aşkı hissetmek isteyebilir. Yani yalnızlaşmak ve içine kapanmak, ilişkine iyi gelmeyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…