Sevgili Oğlak, bugün Merkür, Satürn ile kesişiyor ve bu durum, üzerinde çalıştığın ve henüz sonuçlandırmadığın bir konunun kapatılması gerektiğini işaret ediyor. İşlerin yoğunluğu ve karmaşası seni biraz huzursuz edebilir ve belki de bu nedenle bugün yalnız başına çalışmayı tercih edeceksin.

Bir yandan da yılın sonuna yaklaşırken, belki de üzerindeki yüklerden kurtulmayı ve hayatını biraz daha sadeleştirmeyi düşünüyorsundur. Planlarını basitleştirirken, zihnini de hafifleteceksin. Bu içsel toparlanma süreci, yeni yıl hedeflerini belirleme konusunda sana daha net bir vizyon sağlayacak.

Belki de bu karmaşa içinde biraz durup hayatını ve hedeflerini yeniden düşünme zamanı gelmiştir. Unutma, bazen en karmaşık durumlar bile bizi en basit ve en güzel çözümlere götürebilir. İşte bu yüzden, bugün kendine biraz zaman ayır ve belki de bir fincan kahve eşliğinde, hayatını ve hedeflerini yeniden değerlendir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…