Sevgili Oğlak, bugün düşüncelerinle baş başa kalacaksın. Zihnin, derin düşüncelere dalacak ve belki de bir süredir üzerinde durduğun maddi konuları değerlendireceksin. Ya da belki de kalbini sıkıştıran duygusal bir durumun üzerinde yoğunlaşacaksın. Ancak hangi durum olursa olsun, bugünün ana teması kontrolü elinde tutmak ve belirsizliklerden uzaklaşmak olacak. Çünkü biz de biliyoruz ki, netlik senin ruhunu besleyen ve enerjini yükselten bir faktör.

Günün ilerleyen saatlerinde bu konuya olan hassasiyetin daha da artacak. Hafta sonu gelmeden önce belki de taşları yerine oturtmak ve düzeni sağlamak isteyeceksin. Bu süreçte, belki de önemli bir toplantı ya da görüşme gündemine girebilirsin. Yapacağın iş anlaşmaları, özellikle kariyer hayatında her şeyin yerli yerine oturmasını sağlayabilir. Ancak unutma, işler her zaman tam istediğin gibi ya da kusursuz olmayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…