Sevgili Oğlak, yeni yılın ilk gününe uyanırken, geçmiş yılda üzerine fazladan aldığın tüm sorumlulukları geride bırakıyorsun. Yeni yılın ilk ışıkları, geçmişin ağırlığını üzerinden silip süpürüyor ve seni taze bir başlangıca taşıyor... Artık seninle başlayan bir yılın kontrolü tamamen senin ellerinde olacak.

Tam da bu sırada gökyüzünün hızlı gezegeni Merkür, burcuna giriş yapıyor. Bu geçişle birlikte kariyerinde zihinsel bir hızlanma da başlıyor. İş hayatında hızlanan bu enerji, para durumunu ya da yeni bir hedefi bugün netleştirebilir. Görünen o ki bu yılın senin yılın olduğunu içtenlikle hissediyorsun ve bu hissiyat, seni daha da güçlendiriyor. Tam da bu noktada kapına kadar gelen iş tekliflerini dikkatle değerlendirmeyi unutma.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha açık, daha net bir iletişim seni bekliyor. Duygularını ifade etmekten kaçınmıyorsun ve bu da ilişkilerinde daha sağlıklı bir iletişim kurmana yardımcı oluyor. Üstelik artık tutkular da su üstüne çıkıyor. Onu arzuladığını söylemeye hazır mısın? Bu arada mantık sınırlarını aşan duygu dolu yakınlaşmalara da hazır olsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…