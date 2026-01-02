Sevgili Oğlak, bugün Yengeç Dolunayı'nın büyülü ışığı altında, omuzlarında, boyun ve sırt bölgende biriken yükleri hissedeceksin. Bu yüklerin varlığına dikkat çekiyor ve belki de onları hafifletmenin zamanı geldi diyor.

Gün boyunca, bilinçli gevşeme hareketleri yapmayı deneyin. Belki bir yoga dersi, belki bir masaj seansı ya da sadece biraz meditasyon... Bu hareketler, sırtında biriken yükü hafifletecek ve seni daha hafif, daha özgür hissettirecek.

Artık unutma ki her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Bu, belki de en önemli mesaj. Kendine izin ver, biraz yardım al, belki bir dostunla paylaş. Unutma, hayat bir ekip çalışması ve senin de takımın var. Kendine ve omuzlarındaki yüke biraz şefkat göster. Bugün, kendine biraz daha fazla özen gösterme günü olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…