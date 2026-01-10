onedio
Oğlak Burcu right-white
11 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Ocak Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki hareketlilik hayatını etkileyebilir. Venüs ve Chiron arasındaki kare pozisyonu, özellikle dizlerin, kemiklerin ve genel dayanıklılığın üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Bu kozmik etkileşim, bedenini daha iyi anlaman ve ona ihtiyaç duyduğu desteği sağlaman konusunda farkındalık yaratıyor.

Bedenini zorlamanın yerine, ona ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak bugün senin için daha iyi bir seçenek olabilir. Bedeninin mineral dengesine dikkat etmek, onu sıcak tutmak ve hareketlerini yavaşlatmak da bugün senin için önemli.

Unutma ki şifa süreci bazen sadece güçlü olmayı bırakıp kendine biraz nefes alma şansı vermekle başlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

