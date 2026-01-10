Sevgili Oğlak, bugün sorumluluk duygusuna her zamankinden çok daha fazla kapılabilirsin. Zira Venüs ile yaraların şifacısı Chiron'un kozmik dansı, belki de bir süredir kafanı meşgul eden, kendini yeterince takdir edilmiş hissetmediğin bir kariyer meselesini yeniden gündeme getirebilir. Belki de saatlerini, günlerini hatta haftalarını bu konuya adadın ama yine de hak ettiğin ödülü alamadığın bir iş sürecini sonlandırmanın vakti gelmiş olabilir.

Biliyoruz, bu kolay bir karar değil. Emeklerinin karşılığını almayı istemen çok doğal. Ancak bazen, bazı şeyleri geride bırakmak en doğru adım olabilir. Şimdi de kaybettiklerin ya da kazanamadıkların üzerinde durmak yerine, yeni maceralara ve hedeflere odaklanma zamanı. Kendine yeni bir yol çizmeli, sorumluluklarını hatırlamalısın. Belki de bu yeni yol, seni daha önce hiç düşünmediğin bir başarıya götürecek. Kim bilir? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…