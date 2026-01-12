Müzik Kariyerine İlk Adım: Beren Saat İddialı Yeni Şarkısı "CapitaliZoo'yu" Duyurdu
Aşk-ı Memnu dizisiyle ikonikleşen Beren Saat, kariyerine bu kez müzikle yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Oyunculuğuyla yıllardır gündemden düşmeyen Saat’in, “CapitaliZoo” adlı ilk şarkısını 12 Şubat 2026’da dinleyiciyle buluşturacak. İngilizce sözlü olduğu belirtilen parça için kulislerde “sürprizli ve iddialı” yorumları dolaşıyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beren Saat ülkemizin önde gelen oyuncularından bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beren Saat bu sefer de müzik sektörüne adım attı. Başarılı oyuncu, yeni şarkısı "CapitaliZoo"'yu bu teaser ile duyurdu.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın