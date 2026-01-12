BLOK3'ten "Anneanne" Atağı Gelmişti: Demet Akalın "Anlayan Anladı" Diyerek Tüm Yaşananlara Noktayı Koydu
Son zamanlarda hem magazin manşetlerinden hem de müzik listelerinden düşmeyen Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde BLOK3 ile tartışan Akalın'a 'Anneanne' atağı gelmişti. Akalın bu duruma hafiften içerlemiş olacak ki X hesabından yaptığı paylaşımla lafı gediğine oturttu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Akalın son yılların en çok sevilen isimlerinden biliyorsunuz ki...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akalın, geçtiğimiz günlerde BLOK3 ile tartışmış ve o söylemler magazin manşetlerine taşınmıştı.
Demet Akalın sonrasında tüm yaşananlara isyan edercesine bu gönderiyi paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın