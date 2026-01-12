onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
BLOK3'ten "Anneanne" Atağı Gelmişti: Demet Akalın "Anlayan Anladı" Diyerek Tüm Yaşananlara Noktayı Koydu

BLOK3'ten "Anneanne" Atağı Gelmişti: Demet Akalın "Anlayan Anladı" Diyerek Tüm Yaşananlara Noktayı Koydu

Demet Akalın
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 18:02

Son zamanlarda hem magazin manşetlerinden hem de müzik listelerinden düşmeyen Demet Akalın, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde BLOK3 ile tartışan Akalın'a 'Anneanne' atağı gelmişti. Akalın bu duruma hafiften içerlemiş olacak ki X hesabından yaptığı paylaşımla lafı gediğine oturttu.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Akalın son yılların en çok sevilen isimlerinden biliyorsunuz ki...

Demet Akalın son yılların en çok sevilen isimlerinden biliyorsunuz ki...

Aranızda herhangi bir şarkısını bilmeyen yoktur. Öyle ki son zamanlarda popülaritesini kaybetmemek için Sefo ve Lvbel C5 gibi isimlerle de düet yapmış ve listeleri altüst etmişti.

Kariyeri bir yana, kendisi bir yana... Akalın'ı yazım yanlışlarıyla ve zaman zaman anlamsız çıkışlarıyla da biliyoruz. X'te ve diğer sosyal medya hesaplarında kendisini manşet manşet görebilmek mümkün.

Akalın, geçtiğimiz günlerde BLOK3 ile tartışmış ve o söylemler magazin manşetlerine taşınmıştı.

Akalın, geçtiğimiz günlerde BLOK3 ile tartışmış ve o söylemler magazin manşetlerine taşınmıştı.

“Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi. Ertesi gün listeden indik.” sözleriyle müzik sektörüne sert çıkmıştı. Bu açıklamalarla yetinmeyen Demet Akalın, tartışmanın dozunu artırarak BLOK3’ü de gündeme taşımış, “Yeni şarkının bu kadar sevileceğini nasıl biliyorsun? BLOK3 güzel şarkılar yapıyor ama orada başka şeyler dönüyor.” diyerek imalı ifadeler kullanmıştı.

Bu çıkışa yanıt gecikmedi. BLOK3 cephesinden gelen cevapta genç şarkıcı, Demet Akalın için “Annemden büyük, yakalayamaması normal” sözlerini kullanarak tansiyonu iyice yükseltti.

O da yetmedi, ödül alan şarkıcı Edis'e 'Bu ödülü neden kazandı?' demişti.

Demet Akalın sonrasında tüm yaşananlara isyan edercesine bu gönderiyi paylaştı.

Demet Akalın sonrasında tüm yaşananlara isyan edercesine bu gönderiyi paylaştı.
twitter.com

'Kimseden kendim gibi bir delikanlılık beklemiyorum! Ben tek başıma savaşacak kadar kendime güveniyorum! Ne Bangladeş ne Türkmenistan; bot basmıyorum! Bütün yaz bana gaz verenleri üzüntüyle izliyorum. 'Herkes iyi olsun, dürüst yarışalım' dedim, teyze oldum! Regliyim, başım ağrıyor; daha fazla konuşmayayım. Anlayan anladı!'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın