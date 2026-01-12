Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Yeni asgari ücretin net 28.075 TL olarak açıklanmasının ardından, siyaset ve ekonomi çevrelerinden peş peşe değerlendirmeler geldi. Kimi bu rakamı “rahatlatıcı” bulurken, kimi ise hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğu görüşünü savundu. Tartışma kısa sürede sosyal medyaya da taşındı.

Yemek ve tadım videolarıyla tanınan, YouTube’da 1,5 milyon aboneye sahip Fırat Sobutay da bu tartışmaya dahil olan isimlerden biri oldu. Asgari ücreti yeterli bulduğunu söyleyen Sobutay, bu açıklamasıyla yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi. Tepkilerin büyümesi üzerine Sobutay, söz konusu paylaşımıyla ilgili geri adım atarak özür diledi.