onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 17:21

Yeni yıla bomba gibi bir giriş yaptık. 2026, kendisiyle birlikte birçok sosyal medya olayını da beraberinde getirdi.

Geçen hafta Necla Özmen'i konuşurken bu hafta bambaşka şeyler oldu, ilginç şeyler konuştuk.

2026'ya gümbür gümbür girmişken geçtiğimiz hafta sosyal medyada neler yaşandı?

Buyurun beraber bakalım...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz hafta X gündemi kısmen hareketliydi.

Geçtiğimiz hafta X gündemi kısmen hareketliydi.

Yeni asgari ücretin net 28.075 TL olarak açıklanmasının ardından, siyaset ve ekonomi çevrelerinden peş peşe değerlendirmeler geldi. Kimi bu rakamı “rahatlatıcı” bulurken, kimi ise hayat pahalılığı karşısında yetersiz olduğu görüşünü savundu. Tartışma kısa sürede sosyal medyaya da taşındı.

Yemek ve tadım videolarıyla tanınan, YouTube’da 1,5 milyon aboneye sahip Fırat Sobutay da bu tartışmaya dahil olan isimlerden biri oldu. Asgari ücreti yeterli bulduğunu söyleyen Sobutay, bu açıklamasıyla yoğun eleştirilerin hedefi haline geldi. Tepkilerin büyümesi üzerine Sobutay, söz konusu paylaşımıyla ilgili geri adım atarak özür diledi.

Kaçıranlar için detaylar burada:

İş istihdamı konusunda ülkece zor günler yaşıyoruz...

İş istihdamı konusunda ülkece zor günler yaşıyoruz...

Fakat bir şirket bu zorluğu bir üst noktaya taşımak istedi.

Flip adlı finansal teknoloji şirketi, yayımladığı sıra dışı iş ilanıyla alışılmış işe alım anlayışının dışına çıktı. Endonezya merkezli ödeme platformu, ilana gelen başvuruların yaklaşık yarısını hiçbir değerlendirme yapmadan sistemden sildi.

Şirketin bu hamlesinin gerekçesi ise şaşkınlık yarattı. Flip, işe alım sürecinde şans faktörünü devreye soktuklarını belirterek, yalnızca “şanslı” adayların bir sonraki aşamaya geçebileceğini açıkladı.

Bilgisayar toplamayı birçoğumuz biliyoruz, fakat "üniversite toplama" konseptini geçen hafta gördük...

Bilgisayar toplamayı birçoğumuz biliyoruz, fakat "üniversite toplama" konseptini geçen hafta gördük...

Türkiye’nin farklı noktalarında, başka şehirlerin belediyelerine ait banklar, oyun parkları ya da çöp konteynerlarıyla karşılaşmak artık çok da şaşırtıcı değil. Kimi zaman bu eşyalar hibe ediliyor, kimi zaman ise ihaleyle el değiştiriyor.

Ancak sosyal medyada paylaşılan bir iddiaya göre Iğdır Üniversitesi Kampüsü bu konuda çıtayı epey yükseltmiş durumda. Kampüste yer alan pek çok eşyanın farklı şehirlerden getirildiği öne sürülürken, ortaya çıkan tablo “burası kampüs mü, belediyeler arası ikinci el pazarı mı?” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bir diğer en çok konuşulan karelerden biri de bu muz kabuğuydu...

Bir diğer en çok konuşulan karelerden biri de bu muz kabuğuydu...

'Sanat eserini' andıran muz kabuğu birçok kullanıcı tarafından topa tutuldu.

Arabeskin sevilen ismi Kibariye'nin ayakları da nedense çok konuşuldu.

Arabeskin sevilen ismi Kibariye'nin ayakları da nedense çok konuşuldu.

Katarsis programında duygularını açık açık anlatan Kibariye, sohbetin ortasında beklenmedik bir hamle yaptı. Bir anda ayakkabısını çıkarıp ayağını kameraya gösterince stüdyoda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. O anlar sosyal medyaya düşer düşmez olay oldu; Kibariye’nin ayakları dakikalar içinde viral listesine girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Güler su şişesini tekmelerken düştü.

Arda Güler su şişesini tekmelerken düştü.

Cidde’de oynanan İspanya Süper Kupası Finali, tam anlamıyla nefes kesti. Barcelona’nın 3-2’lik galibiyetiyle kupayı kaldırdığı gecede Real Madrid cephesi büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan milli futbolcu Arda Güler, son dakikalarda yarattığı net pozisyonlarla oyunun seyrini değiştirmeye çok yaklaştı. Ancak gösterdiği çaba skoru dengelemeye yetmedi. Maç bitiminde siniri yüzünden okunan Güler, öfkesini saha kenarındaki su şişesine tekme atarak çıkarmak istedi. Hesapta olmayan bir anda ayağının zemine takılması ise saniyeler içinde dünya çapında bir “meme”e dönüştü.

Aslı Bekiroğlu da bu haftanın en çok konuşulan isimlerindendi.

Aslı Bekiroğlu da bu haftanın en çok konuşulan isimlerindendi.

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, @khelonymedia adlı sosyal medya hesabına verdiği sokak röportajıyla bir anda gündemin merkezine oturdu. Röportajdan paylaşılan kısa kesitler hızla yayılırken, Bekiroğlu’nun rahat tavırları ve ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Trump tartışmaları bambaşka bir noktaya taşındı.

Trump tartışmaları bambaşka bir noktaya taşındı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun eşiyle birlikte bulunduğu yerden alınarak New York’a götürülmesi, uluslararası kamuoyunda soğuk duş etkisi yarattı. Bir ülkenin devlet başkanına yönelik böyle bir hamle, doğal olarak “egemenlik” ve “uluslararası hukuk” tartışmalarını da beraberinde getirdi. Tartışmalara Türkiye’den dahil olan isimlerden Mustafa Sarıgül ise dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sarıgül, Trump’ın bırakın Türkiye’den üst düzey bir devlet adamını almayı, Erzincan’ın Otlukbeli ilçesindeki Mal Müdürü’nü bile götüremeyeceğini söyledi. Bu sözlerin ardından Otlukbeli Mal Müdürü, bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın