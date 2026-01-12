Geçtiğimiz Hafta Sosyal Medyada Yaşanmış En Acayip Olaylar
Yeni yıla bomba gibi bir giriş yaptık. 2026, kendisiyle birlikte birçok sosyal medya olayını da beraberinde getirdi.
Geçen hafta Necla Özmen'i konuşurken bu hafta bambaşka şeyler oldu, ilginç şeyler konuştuk.
2026'ya gümbür gümbür girmişken geçtiğimiz hafta sosyal medyada neler yaşandı?
Buyurun beraber bakalım...
Geçtiğimiz hafta X gündemi kısmen hareketliydi.
İş istihdamı konusunda ülkece zor günler yaşıyoruz...
Bilgisayar toplamayı birçoğumuz biliyoruz, fakat "üniversite toplama" konseptini geçen hafta gördük...
Bir diğer en çok konuşulan karelerden biri de bu muz kabuğuydu...
Arabeskin sevilen ismi Kibariye'nin ayakları da nedense çok konuşuldu.
Arda Güler su şişesini tekmelerken düştü.
Aslı Bekiroğlu da bu haftanın en çok konuşulan isimlerindendi.
Trump tartışmaları bambaşka bir noktaya taşındı.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Ne boş muhabbetler