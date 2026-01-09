onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Asgari Ücret Yorumuyla Tepki Çeken YouTuber Fırat Sobutay Özür Diledi

Asgari Ücret Yorumuyla Tepki Çeken YouTuber Fırat Sobutay Özür Diledi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 15:23

Milyonlarca çalışanın hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret geçtiğimiz haftalarda kararlaştırılmış, yeni ücret net net 28.075 olarak açıklanmıştı. Siyaset dünyasından ekonomi dünyasına 2026 asgari ücreti hakkında olumlu olumsuz pek çok yorum medyaya yansımıştı.

Yemek ve tadım videolarıyla tanınan ve YouTube'da 1.5 milyon abonesi olan Fırat Sobutay ise asgari ücreti yeterli bulmuştu ve bu yorumuyla tepkilerin odağına yerleşmişti. Sobutay o paylaşımdan ötürü özür diledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tepki çeken asgari ücret açıklaması şöyleydi;

Sobutay gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Sobutay gelen tepkiler üzerine özür diledi.

'Aslında vurgulamak istediğim konu; asgari ücrette artış olduğunda, günlük hayatta tükettiğimiz ürünlerin fiyatlarının bu artışa kıyasla çok daha fazla yükselmesiydi.

Ülkemizde milyonlarca insan asgari ücretle geçinirken, böyle bir ifadenin bu şekilde yansıması doğru olmadı. Kırdığım ve üzdüğüm herkesten gönülden özür diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın