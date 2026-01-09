Asgari Ücret Yorumuyla Tepki Çeken YouTuber Fırat Sobutay Özür Diledi

Milyonlarca çalışanın hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret geçtiğimiz haftalarda kararlaştırılmış, yeni ücret net net 28.075 olarak açıklanmıştı. Siyaset dünyasından ekonomi dünyasına 2026 asgari ücreti hakkında olumlu olumsuz pek çok yorum medyaya yansımıştı.

Yemek ve tadım videolarıyla tanınan ve YouTube'da 1.5 milyon abonesi olan Fırat Sobutay ise asgari ücreti yeterli bulmuştu ve bu yorumuyla tepkilerin odağına yerleşmişti. Sobutay o paylaşımdan ötürü özür diledi.