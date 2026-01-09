Asgari Ücret Yorumuyla Tepki Çeken YouTuber Fırat Sobutay Özür Diledi
Milyonlarca çalışanın hayatını yakından ilgilendiren asgari ücret geçtiğimiz haftalarda kararlaştırılmış, yeni ücret net net 28.075 olarak açıklanmıştı. Siyaset dünyasından ekonomi dünyasına 2026 asgari ücreti hakkında olumlu olumsuz pek çok yorum medyaya yansımıştı.
Yemek ve tadım videolarıyla tanınan ve YouTube'da 1.5 milyon abonesi olan Fırat Sobutay ise asgari ücreti yeterli bulmuştu ve bu yorumuyla tepkilerin odağına yerleşmişti. Sobutay o paylaşımdan ötürü özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tepki çeken asgari ücret açıklaması şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sobutay gelen tepkiler üzerine özür diledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın