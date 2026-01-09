onedio
Gıda Mühendisi Tuba Bayburtluoğlu "Evime Asla Sokmam" Dediği Makarna Çeşitlerini Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 13:28

Tuba Bayburtluoğlu Instagram'da takipçilerine gıdaların sağlığımıza olan olumlu ve olumsuz etkileri üzerine içerikler üreten bir gıda mühendisi. Bayburtluoğlu'nun son uyarısı ise marketlerde satılan ve noodle olarak da bilinen hazır erişteler hakkındaydı. Makarnaların kontrollü tüketildiğinde sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olduğunu söyleyen Bayburtluoğlu asıl sorunun 'noodle' etiketiyle satılan hazır eriştelerde bulunan toz karışımlar olduğunu sözlerine ekledi. Bu sosların içerdiği maddeler nedeniyle çocukların sağlığına olumsuz etkiler bırakabileceğini vurguladı.

Bayburtluoğlu'nun hazır soslar yerine önerdiği sağlıklı sos alternatifleri şöyle;

'Birazcık salça ve azıcık kıymayla, belki tavukla, kuru peynirle bile bir karıştırsanız; yoğurtla bile yeseniz, çok affedersiniz o iğrenç minicik soslardan çok daha fazla besin değeri alacağınıza ben kalıbımı basıyorum. Kalıbım da sağlam gördüğünüz gibi.

