Gıda Mühendisi Tuba Bayburtluoğlu "Evime Asla Sokmam" Dediği Makarna Çeşitlerini Paylaştı

Tuba Bayburtluoğlu Instagram'da takipçilerine gıdaların sağlığımıza olan olumlu ve olumsuz etkileri üzerine içerikler üreten bir gıda mühendisi. Bayburtluoğlu'nun son uyarısı ise marketlerde satılan ve noodle olarak da bilinen hazır erişteler hakkındaydı. Makarnaların kontrollü tüketildiğinde sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olduğunu söyleyen Bayburtluoğlu asıl sorunun 'noodle' etiketiyle satılan hazır eriştelerde bulunan toz karışımlar olduğunu sözlerine ekledi. Bu sosların içerdiği maddeler nedeniyle çocukların sağlığına olumsuz etkiler bırakabileceğini vurguladı.