Hepimiz Yanlış Yapıyormuşuz: Bir Diyetisyen Tavuğu Çözdürmenin En Güvenli ve Hızlı Yolunu Paylaştı

Bildiğiniz üzere tavuk, gıda güvenliği açısından en çok dikkat gerektiren ürünlerden biri. Pişirme ve saklama aşamasında gerekli koşullar sağlanmadığında, ciddi sağlık sorunlarına hatta zehrilenmelere sebep olabiliyor. Dolayısıyla, tavuğu hazırlarken ve tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Tavuğun doğru şekilde pişirilmesi ve saklanması, zehirlenme riskini en aza indirir. Bu yüzden uzmanların sözlerine kulak vermekte yarar var.

'cerenle.saglik' isimli diyetisyen tavuğun en güvenli ve hızlı çözdürülme yöntemini paylaştı. Ayrıca yapılan hatalara da değinen diyetisyen pek çok kişiyi aydınlattı.