Hepimiz Yanlış Yapıyormuşuz: Bir Diyetisyen Tavuğu Çözdürmenin En Güvenli ve Hızlı Yolunu Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/cerenle.sag...
Bildiğiniz üzere tavuk, gıda güvenliği açısından en çok dikkat gerektiren ürünlerden biri. Pişirme ve saklama aşamasında gerekli koşullar sağlanmadığında, ciddi sağlık sorunlarına hatta zehrilenmelere sebep olabiliyor. Dolayısıyla, tavuğu hazırlarken ve tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Tavuğun doğru şekilde pişirilmesi ve saklanması, zehirlenme riskini en aza indirir. Bu yüzden uzmanların sözlerine kulak vermekte yarar var.
'cerenle.saglik' isimli diyetisyen tavuğun en güvenli ve hızlı çözdürülme yöntemini paylaştı. Ayrıca yapılan hatalara da değinen diyetisyen pek çok kişiyi aydınlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En güvenli ve en hızlı tavuk çözdürme yöntemi;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın