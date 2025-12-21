onedio
Bir Diş Hekimi Anlattı: Yemekten Dişimizi Fırçalayana Kadar Geçen Sürede Ağzı Nasıl Temizleyebiliriz?

Bir Diş Hekimi Anlattı: Yemekten Dişimizi Fırçalayana Kadar Geçen Sürede Ağzı Nasıl Temizleyebiliriz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2025 - 09:33 Son Güncelleme: 21.12.2025 - 09:46

Diş sağlığı hepinizin bildiği üzere oldukça önemli. Bu sadece estetik bir görüntü ile ilgili değil. Aynı zamanda genel vücut sağlığını da doğrudan etkiliyor. Hatta sağlıksız dişler kalp rahatsızlıkları ile doğrudan ilişkilendiriliyor. Bu nedenle diş sağlığı ihmal edilmemeli, gerektiği şekilde önem verilmeli, uzmanların görüşleri dikkate alınmalı. 

Peki yemekten sonra dişimizi fırçalayana kadar geçen sürede, ağzımızı temizlemek için ne yapmalıyız? Diş Hekimi Beyza Casim Anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Yemekten hemen sonra diş fırçalamak hiç sağlıklı değil" diyen Casim, elmanın doğal ağız duşu olduğunu belirtti ve yapılacakları şu şekilde maddeledi;

1. Yemekten sonra elma = tükürük +10 kat

2. pH dengesi toparlanır → çürük riski azalır

3. Ama! Fırçalama yerine geçmez.

Yemekten 15 dakika sonra 1 dilim elma, 1 saat sonra ise dişleri fırçalamanın en sağlıklı yol olduğunu da ekledi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
