Bir Diş Hekimi Anlattı: Yemekten Dişimizi Fırçalayana Kadar Geçen Sürede Ağzı Nasıl Temizleyebiliriz?

Diş sağlığı hepinizin bildiği üzere oldukça önemli. Bu sadece estetik bir görüntü ile ilgili değil. Aynı zamanda genel vücut sağlığını da doğrudan etkiliyor. Hatta sağlıksız dişler kalp rahatsızlıkları ile doğrudan ilişkilendiriliyor. Bu nedenle diş sağlığı ihmal edilmemeli, gerektiği şekilde önem verilmeli, uzmanların görüşleri dikkate alınmalı.

Peki yemekten sonra dişimizi fırçalayana kadar geçen sürede, ağzımızı temizlemek için ne yapmalıyız? Diş Hekimi Beyza Casim Anlattı.