onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Adam Soğuk Havada Sıcak Suyun Nasıl Kristalleştiğini Göstermek İsterken Yüzünü Yaktı

Bir Adam Soğuk Havada Sıcak Suyun Nasıl Kristalleştiğini Göstermek İsterken Yüzünü Yaktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.12.2025 - 23:37

İçerik Devam Ediyor

Soğuk havada sıcak suyla çekilen meşhur video serisine mutlaka denk gelmişsinizdir. Soğuk kış günlerinde, açık havada kaynar su havaya doğru savruluyor, havada kristalleşen su büyüleyici bir görüntü sunuyor. Her sene bu videolar pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıyor ve ortaya çıkan görüntüler beğeni topluyor.

Steven Dgirolamo isimli içerik üreticisi, soğuk kış gününde benzer bir video çekmek istedi. Fakat suyu atacağı yeri doğru hesaplayamayınca yüzü yandı. Acı içinde kıvranan adam, yüzünü kar ile soğuttu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bu görüntüye sebep olan ne?

Peki bu görüntüye sebep olan ne?

Bu olay, sıcak suyun soğuk havada hızla küçük zerrelere ayrılıp buharlaşması ve bu buharın aşırı soğuk nedeniyle sıvılaşmaya vakit bulamadan doğrudan buz kristallerine dönüşmesi ile oluşuyor. Havada aniden kristalleşerek asılı kalan damlacıklar o meşhur beyaz buluta benzer görüntüyü oluşturuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın