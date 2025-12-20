Bir Adam Soğuk Havada Sıcak Suyun Nasıl Kristalleştiğini Göstermek İsterken Yüzünü Yaktı

Soğuk havada sıcak suyla çekilen meşhur video serisine mutlaka denk gelmişsinizdir. Soğuk kış günlerinde, açık havada kaynar su havaya doğru savruluyor, havada kristalleşen su büyüleyici bir görüntü sunuyor. Her sene bu videolar pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılıyor ve ortaya çıkan görüntüler beğeni topluyor.
Steven Dgirolamo isimli içerik üreticisi, soğuk kış gününde benzer bir video çekmek istedi. Fakat suyu atacağı yeri doğru hesaplayamayınca yüzü yandı. Acı içinde kıvranan adam, yüzünü kar ile soğuttu.
Peki bu görüntüye sebep olan ne?
