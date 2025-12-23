onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Lüks Markalarda Satış Danışmanlığı Yapan Kadın Müşterinin "Parası Olup Olmadığını Nasıl Anladığını" Anlattı

Lüks Markalarda Satış Danışmanlığı Yapan Kadın Müşterinin "Parası Olup Olmadığını Nasıl Anladığını" Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.12.2025 - 10:02

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere, lüks markalarla alışveriş yapmak sadece bir alışveriş değil, aynı zamanda bir deneyim. Bu markalar ürünlerin yanı sıra üst düzey bir hizmet de sunuyor. Elbette zenginler için bu bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Peki ya sadece bu deneyimi yaşamak, o mağazalarda gezmek isteyenler için?

Lüks markalarda satış danışmanlığı yapmış olan bir içerik üreticisi, mağazaya gelen müşterilerin parası olup olmadığını nasıl anladığını anlattı. Kadının anlattıklarını, satış danışmanlığı yapmış diğer insanlar da onayladı.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bir müşterinin parası olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Peki bir müşterinin parası olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

  • Fiyatı Küçümseme: Bir müşteri 500.000 TL'lik bir ürün için 'Aaa ne kadar uygunmuş''Ucuzmuş' gibi tepkiler veriyorsa, aslında o kişinin o parası yoktur.

  • Kendini Kanıtlama Çabası: Kadının söylediğine göre bu tür kişiler, mağazada kendilerini huzursuz hissettikleri için lüks ürünlerin fiyatlarını düşük bularak çevrelerine ve satış danışmanına 'Ben buraya aitim, bu fiyatlar benim için çerez parası'mesajı vermeye çalışıyor.

  • Gerçek Zenginlerin Tavrı: Gerçekten parası olan kişiler ürünün pahalı olduğunun farkında olduklarından bunu kimseye kanıtlama gereği duymaz, dolayısıyla fiyatlar hakkında bu tarz 'ucuzmuş' gibi abartılı yorumlar yapmazlar.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın