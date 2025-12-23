İzlerken Yorulduk: Birkaç Aktarma ile İşe Giden Kadın İstanbul'da İşe Gitme Çilesini Gösterdi

Pek çok kişi yavaş yavaş İstanbul'u terk ederek küçük şehirlere taşınıyor. Evden çalışma da yaygınlaştığından günümüzde bu daha kolay elbette. Bir de deprem gerçeği var. Yıllardır İstanbul'da büyük bir deprem beklendiği söyleniyor. Bu da, şehrin kalabalığıyla birleşince insanlarda daha büyük korku yaratıyor. Bu yüzden imkanı olan fırsatları değerlendiriyor. İstanbul'dan başka yerde yaşayamam diyenlerin de sayısı bir hayli fazla elbette.