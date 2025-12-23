onedio
İzlerken Yorulduk: Birkaç Aktarma ile İşe Giden Kadın İstanbul'da İşe Gitme Çilesini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.12.2025 - 08:40

İstanbul son yıllarda oldukça kalabalıklaştı. İstanbul'da yaşamak mücadeleye dönüştü. Özellikle oluşan yoğun trafik yüzünden  ulaşım konusunda büyük zorluk yaşayan İstanbullular, bir yerden bir yere ulaşmak için saatler harcıyor. Özellikle işe gidenlerin gününün büyük bir kısmı yollarda geçiriyorlar. Bu durum, insanların yaşam kalitesini de düşürüyor. 

'nasiba_blt' isimli sosyal medya kullanıcısı, işe giderken verdiği mücadeleyi bir video ile anlattı. Genç kadın İstanbul'da yaşamanın zorluğunu 1 dakikada özetledi.

Kaynak: https://www.instagram.com/nasiba_blt/...
Buradan izleyebilirsiniz;

Küçük şehirlere dönüş başladı.

Küçük şehirlere dönüş başladı.

Pek çok kişi yavaş yavaş İstanbul'u terk ederek küçük şehirlere taşınıyor. Evden çalışma da yaygınlaştığından günümüzde bu daha kolay elbette. Bir de deprem gerçeği var. Yıllardır İstanbul'da büyük bir deprem beklendiği söyleniyor. Bu da, şehrin kalabalığıyla birleşince insanlarda daha büyük korku yaratıyor. Bu yüzden imkanı olan fırsatları değerlendiriyor. İstanbul'dan başka yerde yaşayamam diyenlerin de sayısı bir hayli fazla elbette.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
