Cevaplar Düşündürdü: Farklı Yaşlardan İnsanlara "Kendinizi 10 Sene Sonra Nerede Görüyorsunuz?" Sorusu Soruldu

Cevaplar Düşündürdü: Farklı Yaşlardan İnsanlara "Kendinizi 10 Sene Sonra Nerede Görüyorsunuz?" Sorusu Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2025 - 09:58 Son Güncelleme: 21.12.2025 - 10:02

Geleceğe dair hayaller kurmak, her sağlıklı bireyin doğasında var elbette. Hatta çoğumuzun hayata tutunma sebebi bu hayaller. Hayal kurmak, herkesin kendisine bir hedef koymasını ve bu hedef uğruna çaba göstermesini sağlar. Bu süreçte insan kendi sınırlarını da keşfeder: Bu sayede her zaman yeni hedefler ve yeni hayaller peş peşe gelir. 

Sokak 54 isimli kanal farklı yaş gruplarından insanlara 'Kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz?' sorusunu sordu. Gelen cevaplar ise uzun uzun düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DSScV...
Buradan izleyebilirsiniz;

Ya mezarda ya yurt dışında...

Ya mezarda ya yurt dışında...

Gençlerin genelde kendilerini yurt dışında gördüğü görülürken ileri yaşlarındaki insanların tek düşündüğünün 'mezar' olduğu görüldü. İleri yaşında dediğimiz insanlar ise henüz 50'lerinde olanlar. Her yaş grubundan insanın bu kadar umutsuz olması, eğlenceli olması gereken videoyu hüzünlü hale getirdi. Pek çok  konu üzerine de düşündürdü elbette.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
