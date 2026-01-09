onedio
Sadece Şanslı Olan Kişileri İşe Alan Şirketin Açtığı İlan Gündem Oldu

Sadece Şanslı Olan Kişileri İşe Alan Şirketin Açtığı İlan Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2026 - 14:11

İş ilanlarında yer alan bazı özellikler sürekli önümüze düşüyor. Firmalar adayları eleyebilmek veya daha yetkin çalışanlar bulabilmek için bazen o pozisyonda ihtiyaç duyulmayan özellikleri bile kriter olarak iş ilanlarına koyabiliyor. Hatta kimi iş ilanlarındaki kriterleri karşılayabilmek için adeta bir süpermen olmak gerekiyor. 

Ancak Flip isimli bir finansal teknoloji firması verdiği iş ilanıyla klasik şirketlerden ayrıştı. Endonezya merkezli ödeme platformu gelen ilanların yarısını sildi. Gerekçe ise sadece şanslı olanların şirkette yer alabilecek olması.

Viral olan o ilan şöyle;

Viral olan o ilan şöyle;

Rol: Shitposter’lar, mühendisler, ürün, büyüme, operasyon, tasarımcılar, stajyerler ve henüz adı konulmamış roller için işe alım yapıyoruz.

Yüksek Rekabetçi Maaş:

Yıllık 200.000 USD. Opsiyonel madde: Her ayın sonunda aylık maaşını FL!Ple (Katla).

Neler Yapacaksınız:

Şirketi doğrudan ileriye taşıyacak gerçek işler yapmak.

Yazıya dökemeyeceğimiz durumlarda şirketi zaman zaman temsil etmek.

'Bu yasa dışı olabilir' denen durumları 'bu sorun değil'e dönüştürmek.

Daha önce hiçbir şeyin olmadığı yerlerde bir şeyler var etmek.

Aday Gereksinimleri:

Günlük 10 saatten fazla ekran süresi olan kronik çevrimiçi kişilik.

Tercih Edilen Yetenek Setleri:

Şanslı olmak.

Kolej veya üniversiteyi bitirmemiş olmak.

Minimum düzeyde resmi deneyim.

Bilişsel uyum: IQ > 130 veya 'üstün zekalı/sıradışı'.

Kumar deneyimi (kaybetmiş olmak sorun değil).

Takla atabilmek (ön takla olur ama ters takla tercih edilir).

Ezoterik anlaşma yapma biçimlerine aşinalık.

Bağlam uygun olduğunda hız sınırının %50 üzerinde araç sürmeye istekli olmak.

60 dakikadan az bir bildirimle uçağa binmeye istekli olmak.

Çin metafiziği veya Yahudi büyüsü.

Eğer video oyunu oynuyorsanız: Oyunu ve rütbenizi belirtin (casual/sıradan oyunculara yer yok).

Konum: NYC (New York City).

Eğer olağanüstüyseniz uzaktan çalışma değerlendirilir.

Yasaklı konumlar: San Francisco.

Kalifiye olup olmadığınızdan emin değilseniz, bu iyi bir işarettir; başvurun.

Çok fazla başvuru gelmesinin ardından bir açıklama daha geldi.

Çok fazla başvuru gelmesinin ardından bir açıklama daha geldi.
'Başvuruların yarısını rastgele sildik. Şanssız kişilerin Flip'te çalışmasını istemiyoruz.'

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
