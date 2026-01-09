Sadece Şanslı Olan Kişileri İşe Alan Şirketin Açtığı İlan Gündem Oldu

İş ilanlarında yer alan bazı özellikler sürekli önümüze düşüyor. Firmalar adayları eleyebilmek veya daha yetkin çalışanlar bulabilmek için bazen o pozisyonda ihtiyaç duyulmayan özellikleri bile kriter olarak iş ilanlarına koyabiliyor. Hatta kimi iş ilanlarındaki kriterleri karşılayabilmek için adeta bir süpermen olmak gerekiyor.

Ancak Flip isimli bir finansal teknoloji firması verdiği iş ilanıyla klasik şirketlerden ayrıştı. Endonezya merkezli ödeme platformu gelen ilanların yarısını sildi. Gerekçe ise sadece şanslı olanların şirkette yer alabilecek olması.