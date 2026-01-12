onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kapıya Gelip Elden Nakit Para Verilerek Yapılan Dolandırıcılık İçin Kritik Uyarı

Kapıya Gelip Elden Nakit Para Verilerek Yapılan Dolandırıcılık İçin Kritik Uyarı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2026 - 19:56

Dolandırıcıların, kamu kuruluşlarında çalıştığını gösteren sahte kıyafetlerle evlere gidip elden nakit para karşılığında imza attırdığı ve atılan imza ile vatandaşların mallarını ele geçirdiği dolandırıcılık yöntemi son günlerde gündem olmuştu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), devletin hiçbir sosyal yardım veya destek ödemesini imza karşılığı kapıda yapmayacağını hatırlatarak, vatandaşların yeni dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olması yönünde uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de dolandırıcılar, her gün geliştirdikleri yöntemlerle vatandaşların cebindeki paraya göz dikiyor.

Türkiye’de dolandırıcılar, her gün geliştirdikleri yöntemlerle vatandaşların cebindeki paraya göz dikiyor.

Dolandırıcıların son yöntemi ise “pes” dedirtti. İddiaya göre kamu kuruluşlarının kıyafetlerini giyerek kapıya gelen dolandırıcılar, “1000 lira sosyal yardım kazandınız” diyerek parayı vatandaşlara imza karşılığında veriyor.

Dolandırıcılar, sosyal yardım adı altında vatandaşlara başka kâğıtlar imzalatıyor ve vatandaşların üzerine olan mülklere ipotek ve haciz koydurabiliyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gündem olan yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gündem olan yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir.

Hiçbir nakdî sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın