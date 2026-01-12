Kapıya Gelip Elden Nakit Para Verilerek Yapılan Dolandırıcılık İçin Kritik Uyarı
Dolandırıcıların, kamu kuruluşlarında çalıştığını gösteren sahte kıyafetlerle evlere gidip elden nakit para karşılığında imza attırdığı ve atılan imza ile vatandaşların mallarını ele geçirdiği dolandırıcılık yöntemi son günlerde gündem olmuştu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), devletin hiçbir sosyal yardım veya destek ödemesini imza karşılığı kapıda yapmayacağını hatırlatarak, vatandaşların yeni dolandırıcılık yöntemine karşı dikkatli olması yönünde uyardı.
Türkiye’de dolandırıcılar, her gün geliştirdikleri yöntemlerle vatandaşların cebindeki paraya göz dikiyor.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gündem olan yeni dolandırıcılık yöntemi ile ilgili açıklamada bulundu.
