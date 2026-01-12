Beslediği Koçun Saldırısına Uğrayan Adam Hastanelik Oldu

Olay, Semizkumlar Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret B., beslediği koçun saldırısına uğradı. Bu sırada yalnız olan Fikret B. kan içinde kalırken kaburgalarında da kırıklar meydana geldi. Koçun saldırısından kendi imkânlarıyla kurtulan Fikret B., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.