Beslediği Koçun Saldırısına Uğrayan Adam Hastanelik Oldu

İsmail Kahraman
12.01.2026 - 18:23

İstanbul Silivri’de Fikret B. isimli vatandaş, beslediği koçun saldırısına uğradı. Çevrede kimsenin olmaması nedeniyle dakikalar süren olayda Fikret B.’nin kaburgalarında kırık meydana geldi. Yaşanan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.

Saldırgan koç olay sonrasında kesildi.

Olay, Semizkumlar Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret B., beslediği koçun saldırısına uğradı. Bu sırada yalnız olan Fikret B. kan içinde kalırken kaburgalarında da kırıklar meydana geldi. Koçun saldırısından kendi imkânlarıyla kurtulan Fikret B., Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan olayın ardından koçun kestirildiği öğrenildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
