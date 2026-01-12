onedio
Passolig Yenileme Ücretine Temmuz Ayı Beklenmeden Zam Yapıldı İddiası

Passolig Yenileme Ücretine Temmuz Ayı Beklenmeden Zam Yapıldı İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2026 - 17:46

Türkiye’de stadyumlarda maç izlemek için taraftarların Passolig kartı olması gerekiyor. 2024 ve 2025 yıllarında temmuz ayında zamlanan Passolig yenileme ücrete için bu yıl temmuz ayı beklenmeden zam yapıldı. Passolig yenileme ücret yüzde 50 zamlanarak bin 200 liraya yükseltildi. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Cem Başlevent sosyal medyada paylaşımında “Taraftara bu yapılan ayıp” ifadelerini kullandı.

Cem Başlevent, bu yıl temmuz ayı beklenmeden Passolig yenileme ücretine zam yapıldığını paylaştı.

3 büyüklerin Passolig e-Bilet yıllık yenileme ücreti Temmuz 2024'te 500, Temmuz 2025'te 800 liraya çıkarılmıştı. Bu yıl temmuzu beklemeden bir yüzde 50 zam daha yapmışlar. Kulüpler de işin içinde olmalı. Taraftarlara bu yapılan ayıp.'

Passolig’e yapılan zam sosyal medyada da tepki çekti. 👇

'Yıllardır paramızı sömüren, vaatlerini yerine getirmek şöyle dursun, hayatımızı zorlaştıran Passolig dayatması bitmeli!!!

Tüm taraftarların bu konuda iş birliği içinde olması gerekiyor. Kulüplerimizi yönetenler bizi korumuyor, korumayacaklar.

Tüketici olarak hakkımızı arayalım.'

'Yolunacak kazız'

'Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi yenileme fiyatımı olur. Banka kredi kartlarına bu şekil aidat almıyor, Passolig maliyeti nedir? 1200 liralık hangi hizmeti sunmuşlar sporseverlere'

'Sonra niye statlar boş diye ağlıyorlar.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
