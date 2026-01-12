Passolig Yenileme Ücretine Temmuz Ayı Beklenmeden Zam Yapıldı İddiası

Türkiye’de stadyumlarda maç izlemek için taraftarların Passolig kartı olması gerekiyor. 2024 ve 2025 yıllarında temmuz ayında zamlanan Passolig yenileme ücrete için bu yıl temmuz ayı beklenmeden zam yapıldı. Passolig yenileme ücret yüzde 50 zamlanarak bin 200 liraya yükseltildi. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Cem Başlevent sosyal medyada paylaşımında “Taraftara bu yapılan ayıp” ifadelerini kullandı.