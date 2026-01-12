İstanbul'da Kar Yağışı Devam Edecek mi? Valilik'ten Yanıt Geldi
İstanbul, 12 Ocak Pazartesi gününe kar yağışıyla uyandı. Aralıklarla devam eden kar yağışı yolda buzlanmalara neden oldu. Megakentte beklenen kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı uyarısının ardından bugün etkili olan kar hayal kırıklığı yaratırken İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi. Valilik, kar yağışının devam edip etmeyeceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'a kar uyarısının ardından megakentte kar yağışı yer yer etkili oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Valilik'ten yanıt geldi.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın