İstanbul'da Kar Yağışı Devam Edecek mi? Valilik'ten Yanıt Geldi

İstanbul'da Kar Yağışı Devam Edecek mi? Valilik'ten Yanıt Geldi

Dilara Şimşek
12.01.2026 - 15:28
12.01.2026 - 15:28

İstanbul, 12 Ocak Pazartesi gününe kar yağışıyla uyandı. Aralıklarla devam eden kar yağışı yolda buzlanmalara neden oldu. Megakentte beklenen kar yağışı nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı uyarısının ardından bugün etkili olan kar hayal kırıklığı yaratırken İstanbul Valiliği'nden uyarı geldi. Valilik, kar yağışının devam edip etmeyeceğini açıkladı.

İstanbul'a kar uyarısının ardından megakentte kar yağışı yer yer etkili oluyor.

İstanbul'a kar uyarısının ardından megakentte kar yağışı yer yer etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulundu. Uyarıların ve meteoroloji haritalarında görülen yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü tatil edilen illerden biri megakent İstanbul oldu. 

Kentin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken yerler beyaza büründü. Yağışın ardından Beykoz ve Başakşehir oluşan beyaz örtü havadan görüntülendi. İstanbullular lapa lapa kar yağmasını beklerken kısa süreli etkili olan yağış hayal kırıklığı yarattı. İstanbul Valiliği'nden yeni kar açıklaması geldi.

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Valilik'ten yanıt geldi.

İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Valilik'ten yanıt geldi.
twitter.com

İstanbul Valiliği kent için yeni uyarı yaptı. 'İlimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte olup, gün boyu 2°C / 5°C beklenmektedir. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek; maksimum rüzgâr hızı il genelinde 40 - 60 km/s’e kadar ulaşacaktır' denilen açıklamada kar yağışının devam edip etmeyeceği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

'İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. 

Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir.

İstanbul hava durumu:

•13 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C.

•14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C.

•15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C.

•16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C olarak tahmin edilmektedir.'

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

İstanbul'da 13 Ocak Salı gününden itibaren kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
