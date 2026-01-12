İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Valilik'ten yanıt geldi.

İstanbul Valiliği kent için yeni uyarı yaptı. 'İlimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte olup, gün boyu 2°C / 5°C beklenmektedir. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek; maksimum rüzgâr hızı il genelinde 40 - 60 km/s’e kadar ulaşacaktır' denilen açıklamada kar yağışının devam edip etmeyeceği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

'İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir.

Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir.

İstanbul hava durumu:

•13 Ocak Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C.

•14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C.

•15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C.

•16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C olarak tahmin edilmektedir.'

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

İstanbul'da 13 Ocak Salı gününden itibaren kar yağışının etkisini yitirmesi bekleniyor.