Köfteci Yusuf'tan Sürpriz Karar: Yeni Girdiği Sektör Belli Oldu

Köfteci Yusuf'tan Sürpriz Karar: Yeni Girdiği Sektör Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.01.2026 - 13:18

Geçen yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesinde domuz eti skandalıyla yer alan Köfteci Yusuf'tan sürpriz karar. Köfteci Yusuf, yemek sektöründen sonra yeni bir sektöre girdi. Tek Referans'tan Alper Temiz'in haberine göre Köfteci Yusuf, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde rüzgar enerji santrali kuracak. Yatırım bedelinin 114 milyon lira olarak belirlendiği projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi raporları, Bakanlık tarafından onaylandı. 

Kaynak

Köfteci Yusuf'tan sürpriz karar.

Köfteci Yusuf'tan sürpriz karar.

Restoranlarında sattığı ürünler uygun fiyatıyla dikkat çeken Köfteci Yusuf, geçen yıllarda domuz eti skandalıyla gündeme gelmişti. Vatandaşlar yaşanan olayın ardından 'yerli ve milli' diyerek Köfteci Yusuf'a destek amaçlı restoranlara akın etmişti. Yaşanan olayın ardından kayıplara karışan Köfteci Yusuf'tan sürpriz karar geldi. Köfteci Yusuf A.Ş., Balıkesir'in Susurluk ilçesinde rüzgar enerji santrali (RES) kurma hedefinde neredeyse sona geldi.

Balıkesir'de rüzgar enerji santrali kuracak.

Balıkesir'de rüzgar enerji santrali kuracak.

Köfteci Yusuf, Balıkesir Asmalıdere ve Ömerköy mahallelerinde üç rüzgar türbini kuracak. Üç türbin için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) incelemesi yapıldı. ÇED raporları, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından incelenerek onaylandı.

Projelerin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 114 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Rüzgar türbinleri toplamda 8 bin 606 metrekarelik alanda uygulanacak.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
