Köfteci Yusuf'tan Sürpriz Karar: Yeni Girdiği Sektör Belli Oldu

Köfteci Yusuf, Balıkesir Asmalıdere ve Ömerköy mahallelerinde üç rüzgar türbini kuracak. Üç türbin için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) incelemesi yapıldı. ÇED raporları, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından incelenerek onaylandı.

Projelerin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 114 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Rüzgar türbinleri toplamda 8 bin 606 metrekarelik alanda uygulanacak.