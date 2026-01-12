Köfteci Yusuf'tan Sürpriz Karar: Yeni Girdiği Sektör Belli Oldu
Geçen yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesinde domuz eti skandalıyla yer alan Köfteci Yusuf'tan sürpriz karar. Köfteci Yusuf, yemek sektöründen sonra yeni bir sektöre girdi. Tek Referans'tan Alper Temiz'in haberine göre Köfteci Yusuf, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde rüzgar enerji santrali kuracak. Yatırım bedelinin 114 milyon lira olarak belirlendiği projelerin Çevresel Etki Değerlendirmesi raporları, Bakanlık tarafından onaylandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köfteci Yusuf'tan sürpriz karar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkesir'de rüzgar enerji santrali kuracak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın