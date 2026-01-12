Konkordato Hilesi İfşa Oldu! Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 oldu. Bunlardan sadece 2 bin 83'ü kuruma bildirildi.

KGK'ye bildirilen denetimlerin yüzde 87'sinin sadece 16 denetim kuruluşu tarafından yapıldığı belirlendi. Bu da konkordato işlerinin belirli denetim kuruluşlarında yoğunlaştığını gösterdi.

KGK'nin incelemelerinde, raporların 1-7 gün gibi kısa sürede hazırlandığı, 5 bin-10 bin lira gibi işin niteliğiyle örtüşmeyecek bedellerde denetim sözleşmelerinin düzenlendiği, yeterli ve uygun denetim kanıtları toplanmadan rapor düzenlendiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine KGK, çeşitli yaptırım uygulama kararı aldı. 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi, 1 denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi 2 yıl, 3 sorumlu denetçinin ve 4 denetçinin faaliyet izni 2 yıl askıya alındı. 3 denetim kuruluşu ve 1 sorumlu denetçiye uyarı yaptırımı uygulandı, 14 denetim kuruluşuna toplamda 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası verildi.