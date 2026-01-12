onedio
Konkordato Hilesi İfşa Oldu! Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.01.2026 - 10:53

Şirketlerin iflas sürecinde başvurdukları yöntemlerin başında 'konkordato' geliyor. ‘İflas anlaşması’ olarak da bilinen bu süreçte batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığı inceleniyor ve alacaklılarla bir anlaşma imzalanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Gözetim Kurumu (KGK), konkordatoyu suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet iznini iptal etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konkordato müessesini suistimal eden firmalara cezaların ağırlaştırılacağını belirtti.

Konkordato nedir? Konkordato süreci nasıl işleniyor?

Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan bir şirket, gereken ödemeyi yapmak veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep ediyor. Konkordato talebinde bulunacak şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceğine ilişkin proje hazırlıyor. Bu proje Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilen denetim kuruluşu tarafından denetleniyor. Denetim sonucunda ise konkordato başvurusu yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor. 

Hazırlanan bu raporlar ise davalarda önem taşıyor.

Konkordatoda hile yapıldığı ortaya çıktı. 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlunun faaliyet izni iptal edildi.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 oldu. Bunlardan sadece 2 bin 83'ü kuruma bildirildi.

KGK'ye bildirilen denetimlerin yüzde 87'sinin sadece 16 denetim kuruluşu tarafından yapıldığı belirlendi. Bu da konkordato işlerinin belirli denetim kuruluşlarında yoğunlaştığını gösterdi.

KGK'nin incelemelerinde, raporların 1-7 gün gibi kısa sürede hazırlandığı, 5 bin-10 bin lira gibi işin niteliğiyle örtüşmeyecek bedellerde denetim sözleşmelerinin düzenlendiği, yeterli ve uygun denetim kanıtları toplanmadan rapor düzenlendiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine KGK, çeşitli yaptırım uygulama kararı aldı. 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi, 1 denetim kuruluşunun konkordato denetim yetkisi 2 yıl, 3 sorumlu denetçinin ve 4 denetçinin faaliyet izni 2 yıl askıya alındı. 3 denetim kuruluşu ve 1 sorumlu denetçiye uyarı yaptırımı uygulandı, 14 denetim kuruluşuna toplamda 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası verildi.

Bakan Mehmet Şimşek, cezaların artacağını açıkladı.

Konkordatoda yapılan hileyle ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cezaların artırılacağını açıkladı. Şimşek, şöyle dedi:

'Konkordato müessesini suistimal eden firmalara ve aracılarına yönelik cezaları ağırlaştırmak için gereken tüm çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz. Adalet Bakanlığımızla bu konuda ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Konkordato sürecinin daha sağlıklı işlemesi ve amacına uygun olarak şirketlerin iflastan kurtulmasına imkan sağlayacak şekilde işletilmesine yönelik adımları atıyoruz.'

