Konkordato Hilesi İfşa Oldu! Bakan Mehmet Şimşek Açıkladı
Şirketlerin iflas sürecinde başvurdukları yöntemlerin başında 'konkordato' geliyor. ‘İflas anlaşması’ olarak da bilinen bu süreçte batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecek durumda olup olmadığı inceleniyor ve alacaklılarla bir anlaşma imzalanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Gözetim Kurumu (KGK), konkordatoyu suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet iznini iptal etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konkordato müessesini suistimal eden firmalara cezaların ağırlaştırılacağını belirtti.
Konkordato nedir? Konkordato süreci nasıl işleniyor?
Konkordatoda hile yapıldığı ortaya çıktı. 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlunun faaliyet izni iptal edildi.
Bakan Mehmet Şimşek, cezaların artacağını açıkladı.
