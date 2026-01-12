Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Emsal Karar: Yargıtay Son Noktayı Koydu

Yargıtay, emsal karara imza attı. Bir alacaklı tarafından borçlu kişi hakkında icra takibi başlatıldı. Borçlu kişi aynı günde aynı dilekçede borçları kabul edip “Mallarım üzerine haciz koyabilirsiniz” iznini verdi. Ancak Yargıtay, bu kararı hukuka aykırı buldu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gerekçe olarak hukukta haczin ancak takip kesinleştikten sonra yapılabileceğini, önce takibin kesinleşeceğini, sonra haczin talep edileceğini, eğer ikisi aynı anda yapılırsa, 'önceden verilmiş izin' gibi görüldüğü için geçerli olmadığını vurguladı.

Borçlu vekili, alacaklı tarafından müvekkili aleyhine icra takibi yapıldığını ve ödeme emrinin tebliğe çıkarıldığını öğrendi. Müvekkilin haciz korkusuyla PTT şubesine giderek tebligatı elden aldığı belirtilirken emekli maaşının tamamının haczedilmesini kabul ettiği vurgulandı. Ancak avukat bu talebin geçersiz olduğunu belirterek haczin kaldırılmasını talep etti.