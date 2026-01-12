onedio
article/share
Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Emsal Karar: Yargıtay Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.01.2026 - 10:13

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Emekli maaşının haczi ile ilgili yeni bir karar imza atıldı. Yüksek Mahkeme, borçlunun icra dairesine sunduğu dilekçe 'mallarım haczedilebilir' şeklinde onay vermesini ve emekli maaşının haczedilmesini hukuka aykırı buldu.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emsal karar.

Yargıtay, emsal karara imza attı. Bir alacaklı tarafından borçlu kişi hakkında icra takibi başlatıldı. Borçlu kişi aynı günde aynı dilekçede borçları kabul edip “Mallarım üzerine haciz koyabilirsiniz” iznini verdi. Ancak Yargıtay, bu kararı hukuka aykırı buldu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, gerekçe olarak hukukta haczin ancak takip kesinleştikten sonra yapılabileceğini, önce takibin kesinleşeceğini, sonra haczin talep edileceğini, eğer ikisi aynı anda yapılırsa, 'önceden verilmiş izin' gibi görüldüğü için geçerli olmadığını vurguladı.

Borçlu vekili, alacaklı tarafından müvekkili aleyhine icra takibi yapıldığını ve ödeme emrinin tebliğe çıkarıldığını öğrendi. Müvekkilin haciz korkusuyla PTT şubesine giderek tebligatı elden aldığı belirtilirken emekli maaşının tamamının haczedilmesini kabul ettiği vurgulandı. Ancak avukat bu talebin geçersiz olduğunu belirterek haczin kaldırılmasını talep etti.

Yargıtay son noktayı koydu.

Mahkeme takip kesinleşmeden emekli maaşından kesinti yapılmasına yönelik iznin geçerli olmayacağı gerekçesiyle emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verdi.

Ancak istinaf başvurusu sonucu mahkeme ‘maaşa haciz konulabilir’ dedi. 

Konu Yargıtay’a taşındı. 25 üyeyle toplanan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, konuya ilişkin son noktayı koydu. Yargıtay, “Borçlu tarafından aynı dilekçe ile borcun kabul edilerek haczine onay verilmesi, takibin kesinleşmesiyle aynı tarihte olduğundan haciz için verilen onay geçersizdir” diyerek emekli maaşına konulan haczin geçersiz olduğuna hükmetti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
