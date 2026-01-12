Milyonlarca Emekliyi İlgilendiren Emsal Karar: Yargıtay Son Noktayı Koydu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emsal karar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargıtay son noktayı koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın