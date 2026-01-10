onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sosyeteden Hayat Pahalılığı İsyanı: “Rakamları Görünce Şoförümden Utanıyorum”

Sosyeteden Hayat Pahalılığı İsyanı: “Rakamları Görünce Şoförümden Utanıyorum”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2026 - 14:02

Gece Muhabiri Samet Aday, sosyetenin tanınmış isimlerinden biri olan Ender Mermerci’ye emekli maaşlarını ve hayat pahalılığını sordu. Ender Mermerci, manavdaki, kasaptaki rakamları görünce yanındaki şoföründen utandığını söyledi. Evine gelen faturaları söyleyen Mermerci, “Sanki fabrika işletiyoruz” dedi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Ender Mermerci'den hayat pahalılığı yorumu.

Ender Mermerci'den hayat pahalılığı yorumu.

Ender Mermerci yaptığı açıklamada şunları dedi:

'Çok üzgünüm. Çok korkunç bir şey. Manavıma gidiyorum, kasabıma gidiyorum yanımdaki şoförümden utanıyorum. Rakamlar korkunç. Benim evime gelen gaz parasını, elektrik ve su faturasını görseniz şaşarsanız. Sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız. İnşallah güzel günler göreceğiz diyorum ama rakamlarda çok büyük fark var. Benim de bazen işin içinden çıkamadığım durumlar oluyor. Bugün bu şartlarda 20 bin lirayla geçinemem.'

Mermerci'nin yorumu X'te gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı Türkiye'nin en zengin isimlerinden birinin hayat pahalılığı yorumunun önemli olduğunu vurgularken bir kısım ise 'Biz halimize ağlayalım' diye durumu eleştirdi.

Ender Mermerci'nin açıklaması X'te bir yandan destek görürken bir yandan tepki çekti. İşte o yorumlardan bazıları:

Ender Mermerci'nin açıklaması X'te bir yandan destek görürken bir yandan tepki çekti. İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com

'Ender Mermerci  ve kızlarını şahsen tanımam ama dünyanın en zengin kadınlarından olduğu bilinir. 

Bu kadının pahalılıktan şikayet etmesi kıymetli. 

Bir kere ülkedeki pahalılık onun bile faturalarını farkedeceği seyeye gelmiş, gerisini biz hesap edelim.

Yorumlarda kadını linçlemek yerine bu devirde ülkenin ekonomik sorununu söyleyebilene şapka çıkarmak gerek.

Zengine nefret üretmek yerine, ülkeyi fakirleştirene hesap sormak gerek.'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın