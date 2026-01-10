Sosyeteden Hayat Pahalılığı İsyanı: “Rakamları Görünce Şoförümden Utanıyorum”
Gece Muhabiri Samet Aday, sosyetenin tanınmış isimlerinden biri olan Ender Mermerci’ye emekli maaşlarını ve hayat pahalılığını sordu. Ender Mermerci, manavdaki, kasaptaki rakamları görünce yanındaki şoföründen utandığını söyledi. Evine gelen faturaları söyleyen Mermerci, “Sanki fabrika işletiyoruz” dedi.
Ender Mermerci'den hayat pahalılığı yorumu.
Ender Mermerci'nin açıklaması X'te bir yandan destek görürken bir yandan tepki çekti. İşte o yorumlardan bazıları:
