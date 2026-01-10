Sosyeteden Hayat Pahalılığı İsyanı: “Rakamları Görünce Şoförümden Utanıyorum”

Ender Mermerci yaptığı açıklamada şunları dedi:

'Çok üzgünüm. Çok korkunç bir şey. Manavıma gidiyorum, kasabıma gidiyorum yanımdaki şoförümden utanıyorum. Rakamlar korkunç. Benim evime gelen gaz parasını, elektrik ve su faturasını görseniz şaşarsanız. Sanki evde fabrika işletiyoruz sanırsınız. İnşallah güzel günler göreceğiz diyorum ama rakamlarda çok büyük fark var. Benim de bazen işin içinden çıkamadığım durumlar oluyor. Bugün bu şartlarda 20 bin lirayla geçinemem.'

Mermerci'nin yorumu X'te gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı Türkiye'nin en zengin isimlerinden birinin hayat pahalılığı yorumunun önemli olduğunu vurgularken bir kısım ise 'Biz halimize ağlayalım' diye durumu eleştirdi.