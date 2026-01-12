Altın Rekor Kırdı! Altında 2026'nın İlk Rekoru Bu Sabah Geldi

Bir durgun bir dalgalı seyir izleyen altın 12 Ocak'a yükselişle başladı. Jeopolitik gerginlikler ve ABD Merkez Bankası Fed’e yönelik soruşturma nedeniyle yatırımcı altına yönelmeye başladı. Altında talep artınca güvenli limanda yeni rekor geldi.

Ons altın son kapanışına göre yüzde 1.59 artarak 4 bin 579 doları gördü.

Altın neden yükseldi?

Öte yandan ABD’de federal savcılar tarafından Fed’e soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı faizi indirmediği gerekçesiyle sık sık eleştiriyordu.

İran’da devam eden protestolar da altın fiyatlarını etkiledi. Protestolar da 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Donald Trump’tan Tahran yönetimini tehditler gelirken İran ise ABD askeri üslerini hedef almakla tehdit etti.

Yaşanan gelişmeler altında yeni rekorlar getirdi.