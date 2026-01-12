onedio
article/comments
Altın Rekor Kırdı! Altında 2026'nın İlk Rekoru Bu Sabah Geldi

Altın Rekor Kırdı! Altında 2026'nın İlk Rekoru Bu Sabah Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.01.2026 - 09:09

Altın fiyatları merak ediliyor. 12 Ocak 2026 altın fiyatları belli oldu. Altında yeni yılın ilk rekoru 12 Ocak Pazartesi günü geldi. Yeni güne başlayan vatandaşlar altın fiyatlarıyla birlikte 'Altın ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, altın neden yükseldi? İşte 12 Ocak 2026 altında son durum.

12 Ocak altın fiyatları: Altın ne kadar?

12 Ocak altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu. 12 Ocak 2026 Pazartesi günü altında yeni rekor geldi. Altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.357 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 10.486 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20.972 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 41.815 TL

Altın rekor kırdı mı?

Altın rekor kırdı mı?

Bir durgun bir dalgalı seyir izleyen altın 12 Ocak'a yükselişle başladı. Jeopolitik gerginlikler ve ABD Merkez Bankası Fed’e yönelik soruşturma nedeniyle yatırımcı altına yönelmeye başladı. Altında talep artınca güvenli limanda yeni rekor geldi. 

Ons altın son kapanışına göre yüzde 1.59 artarak 4 bin 579 doları gördü.

Altın neden yükseldi?

Öte yandan ABD’de federal savcılar tarafından Fed’e soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ı faizi indirmediği gerekçesiyle sık sık eleştiriyordu. 

İran’da devam eden protestolar da altın fiyatlarını etkiledi. Protestolar da 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Donald Trump’tan Tahran yönetimini tehditler gelirken İran ise ABD askeri üslerini hedef almakla tehdit etti.

Yaşanan gelişmeler altında yeni rekorlar getirdi.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ekrem yerke

