Orhan Şen’den İstanbul’da Olanlara Kar Yağışı Uyarısı: “Kritik 24 Saatteyiz, Dışarı Çıkmayın, Evde Oturun”
İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilmesinin ardından şehirde kar yağışı da başladı. CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen “Bugün vatandaşlar işleri yoksa hiç çıkmasınlar dışarıya, evde otursunlar. İstanbul'un tümünde kar yağışı bugün etkili olacak. İstanbul'da 24 saat teyakkuzda bulunmak lazım” dedi. İstanbul'da okulların 13 Ocak Salı günü de tatil olup olmayacağı merakla beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın