Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşanlar Dikkat: Yargıtay'dan Milyonları İlgilendiren Emsal Karar!
Yargıtay, iş arkadaşlarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir fotoğrafı, kendi profilinden izinsiz şekilde yeniden paylaşan bir kişi hakkında mahkûmiyet kararı verilmesine hükmetti. Yüksek mahkeme, herkesin erişimine açık olan görsellerin dahi kişisel veri sayıldığını ve rıza dışı paylaşılmasının suç teşkil ettiğini belirterek yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.
Yargıtay, dijital dünyada kişisel verilerin korunmasına yönelik çok kritik bir karara imza atarak, başkasına ait fotoğrafların sosyal medyada izinsiz paylaşılmasını "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçu kapsamında değerlendirdi.
