Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşanlar Dikkat: Yargıtay'dan Milyonları İlgilendiren Emsal Karar!

Aynı iş yerinde görev yapan çalışma arkadaşlarının birlikte çekilip kendi hesaplarında yayınladıkları bir fotoğrafı, üzerine yorum ekleyerek kendi profilinde paylaşan kişi, yargılama sonucunda suçlu bulundu. Karar, internet ortamında herkesin ulaşabildiği verilerin dahi sahibinin rızası dışında kullanılmasının hapis cezasıyla sonuçlanabileceğini açıkça ortaya koydu.

Dava süreci, aynı iş yerinde çalışan kişilerin ortak bir fotoğrafını kendi sosyal medya hesabına taşıyan kişi hakkında 'zincirleme şekilde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan dava açılmasıyla başladı. İlk derece mahkemesi sanığı mahkûm ederken, dosyanın taşındığı Bölge Adliye Mahkemesi sanığın suç işleme bilinciyle hareket etmediği gerekçesiyle bu kararı bozarak beraat hükmü kurdu. Ancak itiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, kişisel veri tanımının sınırlarını net bir şekilde çizerek beraat kararını hukuka aykırı buldu.

Yargıtay dairesi yaptığı incelemede, kişisel verinin sadece gizli bilgilerden ibaret olmadığını, belirli bir kişiye ait olan ve onu tanımlayan her türlü bilginin bu kapsama girdiğini hatırlattı. Mahkeme, bir bilginin herkes tarafından biliniyor olması veya internette kolayca ulaşılabilir olmasının, o verinin kişisel veri olma niteliğini değiştirmediğine dikkat çekti. Bu bağlamda, kişilerin kendi rızalarıyla paylaştığı fotoğrafların, başka bir kişi tarafından onların onayı alınmadan üçüncü şahısların görebileceği şekilde yeniden dolaşıma sokulması hukuk ihlali olarak kabul edildi.

Kararın gerekçesinde, kişisel verilerin korunması kanununun uygulanırken her eylemi suç sayacak kadar genişletilmemesi gerektiği ancak somut olaydaki gibi açık bir rıza eksikliği durumunda suçun oluştuğu vurgulandı. Sanığın, iş arkadaşlarına ait fotoğrafı onların bilgisi dışında kendi hesabına taşıyarak başkalarının erişimine sunmasının yasal sınırları aştığı belirtildi. Yargıtay, bu nedenlerle sanığın cezalandırılması gerektiğine karar vererek dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere ilgili daireye gönderdi.