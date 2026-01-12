onedio
left-dark
TamBiBoschOralBDahaBeyazDislerKORTTAYIZNIVEAxDanlaBilicDermoEczanemileBakimphilipsevurunleritemizlikOkey%100QNBPhilips Air Fryerxxl İle TariflerBilpopEmojileoyunalkiskalplisuratuzgunsuratyummysurat
right-dark
chevron-left-white chevron-right-white
Haberler
Yaşam
Dolandırıcı Aramalarını Durdurmanın Yolu Belli Oldu: Her Seferinde Aynı Hataya Düşüyoruz

Dolandırıcı Aramalarını Durdurmanın Yolu Belli Oldu: Her Seferinde Aynı Hataya Düşüyoruz

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.01.2026 - 14:09

Günde onlarca kez çalan telefonlar, tanımadığımız numaralar ve bitmek bilmeyen satış aramaları... Çoğumuzun bu rahatsızlıktan kurtulmak için başvurduğu ilk yöntem, ekrandaki kırmızı butona basarak aramayı reddetmek oluyor. Ancak uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, bu masum refleksin aslında durumu daha da kötüleştirdiğini ortaya koyuyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://as.com/meristation/betech/non...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzmanlar telefon aramalarını reddetmenin sanıldığı gibi bir "savunma" değil, karşı taraf için bir "doğrulama" olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar telefon aramalarını reddetmenin sanıldığı gibi bir "savunma" değil, karşı taraf için bir "doğrulama" olduğunu belirtiyor.

Otomatik arama sistemleri (dialer), aramanın nasıl sonuçlandığını titizlikle kaydediyor. Siz aramayı reddettiğinizde, sistem şu bilgiyi not ediyor: 'Bu numara kullanımda ve başında canlı bir insan var.'

Bu basit işlem, numaranızın aktif ve değerli olarak etiketlenmesine neden oluyor. Sonuç olarak, numaranız spam listelerinde daha üst sıralara çıkıyor ve aldığınız aramaların sayısı katlanarak artıyor. Yani o anlık kurtulmak için yaptığınız hamle, uzun vadede daha fazla rahatsız edilmenize kapı aralıyor.

Spam aramalar aslında telefonunuz çalmadan çok önce başlıyor.

Spam aramalar aslında telefonunuz çalmadan çok önce başlıyor.

İnternet üzerindeki çeşitli platformlara kayıt olurken verdiğimiz telefon numaraları, veri pazarlarında ticari listeler haline getiriliyor. Bu listeler, profillere göre paketlenerek satışa sunuluyor. Uzmanlara göre yapılan her türlü etkileşim (aramayı açmak, reddetmek veya geri aramak), numaranızı bu pazarda daha  pazarlanabilir kılıyor. Dolandırıcılar ve reklamcılar için önemli olan tek şey, o numaranın arkasında tepki veren birinin olduğunu bilmek.

Peki bu döngüden nasıl çıkılır?

Peki bu döngüden nasıl çıkılır?

Aslında çözüm, çoğumuzun sandığından çok daha basit bir yöntemde saklı: Hiçbir şey yapmamak. Uzmanlar, bu aramaları kesmek için onları görmezden gelmenizi öneriyor. Bir numara sizi aradığında o aramayı reddetmek yerine, bırakın telefon kendi kendine çalsın ve sussun. Eğer düğmeye basıp reddederseniz, karşı tarafa 'ben buradayım' demiş oluyorsunuz. Ama telefon boşlukta çalıp kapanırsa, sistemler sizin numaranızı 'ulaşılamayan veya kullanılmayan bir hat' olarak kodlamaya başlıyor. Bu da zamanla listenin alt sıralarına düşmenizi sağlıyor.

Tabii sadece sessiz kalmak yetmiyor. Bir de işin temizlik süreci var. İnternette bir yere üye olurken verdiğimiz o uzun izinleri ara ara kontrol etmekte fayda var. Türkiye'de kullanılan İleti Yönetim Sistemi (İYS) gibi platformlara göz atarak, hangi şirketlerin sizi aramaya yetkisi olduğunu görebilir ve bu izinleri tek tıkla iptal edebilirsiniz.

Özetle bu aramalar geldiğinde kapatmak yerine, telefonu bir kenara bırakıp çalmasını izlemek en mantıklı strateji. Şüpheli numaralara geri dönmemek, robotlarla konuşmaya çalışmamak ve 'iptal etmek için şuna basın' diyen tuzaklara düşmemek, telefonunuzun tekrar sessizliğe kavuşması için en büyük silahınız.

Keşfet ile ziyaret ettiğin
tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
trend-arrow
Sana Özel Seçtiklerimiz
Daha Fazla Sana Özel İçerikler arrow-right-white
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
article/facebook-white article/twitter-white article/whatsapp-white article/telegram-white article/google-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
note
En Yeni İçerikler!
Ekonomi Bankaların 2026 Yılı İçin ATM'lerden Para Çekme ve Para Yatırma Limitleri Belli Oldu
Vitrin ŞOK'a Anne - Bebek Ürünleri Geliyor! 14 Ocak 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
Video Murat Evgin İmzası Var: Pluribus Dizisinin Yönetmeni Vince Gilligan'a Dizideki Türkiye Referansları Soruldu
Dizi & Film Kadro Fotoğrafında Yoktu: Cem Yılmaz, Ozan Güven'i Gora 4 Gora Kadrosundan Çıkardı mı?