Dolandırıcı Aramalarını Durdurmanın Yolu Belli Oldu: Her Seferinde Aynı Hataya Düşüyoruz

Aslında çözüm, çoğumuzun sandığından çok daha basit bir yöntemde saklı: Hiçbir şey yapmamak. Uzmanlar, bu aramaları kesmek için onları görmezden gelmenizi öneriyor. Bir numara sizi aradığında o aramayı reddetmek yerine, bırakın telefon kendi kendine çalsın ve sussun. Eğer düğmeye basıp reddederseniz, karşı tarafa 'ben buradayım' demiş oluyorsunuz. Ama telefon boşlukta çalıp kapanırsa, sistemler sizin numaranızı 'ulaşılamayan veya kullanılmayan bir hat' olarak kodlamaya başlıyor. Bu da zamanla listenin alt sıralarına düşmenizi sağlıyor.

Tabii sadece sessiz kalmak yetmiyor. Bir de işin temizlik süreci var. İnternette bir yere üye olurken verdiğimiz o uzun izinleri ara ara kontrol etmekte fayda var. Türkiye'de kullanılan İleti Yönetim Sistemi (İYS) gibi platformlara göz atarak, hangi şirketlerin sizi aramaya yetkisi olduğunu görebilir ve bu izinleri tek tıkla iptal edebilirsiniz.

Özetle bu aramalar geldiğinde kapatmak yerine, telefonu bir kenara bırakıp çalmasını izlemek en mantıklı strateji. Şüpheli numaralara geri dönmemek, robotlarla konuşmaya çalışmamak ve 'iptal etmek için şuna basın' diyen tuzaklara düşmemek, telefonunuzun tekrar sessizliğe kavuşması için en büyük silahınız.